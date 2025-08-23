MV ‘Việt Nam – Tự hào bước tiếp tương lai’: Khi sự chân thành chạm nhịp thời cuộc 23/08/2025 12:38

(PLO)- Ra mắt ngày 14-8, MV “Việt Nam - Tự hào bước tiếp tương lai” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, do Tùng Dương thể hiện, nhanh chóng “chiếm sóng” trên các nền tảng và lan tỏa khắp cộng đồng nhờ thông điệp ý nghĩa, giai điệu vừa trẻ trung, vừa hào hùng và hình ảnh giàu cảm xúc.

Trong những ngày qua, sản phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kết hợp cùng ca sĩ Tùng Dương tiếp tục chứng minh rằng âm nhạc chân thành luôn có lối đi riêng để chạm tới hy vọng, niềm tin và lòng tự hào.

Lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam tới cộng đồng

Không phô trương khẩu hiệu, MV “Việt Nam – Tự hào bước tiếp tương lai” chọn cách ghi lại những lát cắt quen thuộc của đời sống hôm nay: nụ cười những em nhỏ, nhịp lao động trên những con phố đặc trưng Hà Nội, màu cờ tung bay trong lễ thượng cờ thiêng liêng, những công trình mới vươn cao, dải đất “rừng vàng biển bạc”… Chính sự giản dị đã làm nên mạch cảm xúc chân thật, khiến người xem dù ở thành thị hay nông thôn, thế hệ trẻ hay trung niên đều neo đậu ở chung một “địa chỉ” mang tên: “đồng cảm và tự hào”.

Trên nền đó, ca khúc len lỏi vào tâm thức người nghe bằng giai điệu trong sáng, bố cục rõ ràng. Điệp khúc “Vươn vai Việt Nam” được viết theo kiểu “hô - đáp”, tạo điểm nhấn, dễ hát theo ở sân trường, công sở, lễ chào cờ hay các hoạt động cộng đồng, thậm chí là trên mạng xã hội như TikTok.

NS Nguyễn Văn Chung vẫn giữ cách viết mộc mạc: “Yêu giọng nói nơi tôi được sống”, “Yêu dòng máu linh thiêng Lạc Hồng”, “Độc lập - Tự do”… là những từ khóa quen, gợi mở. Bài hát đặt trọng tâm vào hiện tại và tương lai: “vào kỷ nguyên mới”, “tự hào ta tiếp bước”, “vẽ lại non sông” để mời người nghe bước vào vai chủ thể “chúng ta”. Khi mỗi cá nhân được gọi tên trong một bức tranh chung, cảm xúc tự hào trở nên cụ thể: rất gần, rất thật và có khả năng chuyển hóa thành hành động, thành một niềm khát khao được thôi thúc tiến về ngày mai rạng rỡ của non sông.

Bài hát được đánh giá là có tính cộng hưởng lớn khi khán giả không chỉ nghe, mà còn cùng hát.

Bên cạnh đó, giọng hát Tùng Dương là mảnh ghép nâng tầm tổng thể. Anh đã chọn cách phát huy nội lực nhưng tiết chế, giữ rõ chữ, sáng âm, chuyển mạch mượt giữa trầm lắng và cao trào. Điểm nhấn kỹ thuật ở những nốt cao cuối bài tạo hiệu ứng “bật nắp” cảm xúc, song không “đè” lên thông điệp chung.

Đây là phiên bản Tùng Dương giàu sức bền bỉ nhưng gần khán giả đại chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ: chuẩn thanh nhạc, hiện đại trong cách đặt câu và đủ “mở” để khán giả hát theo. Cách xử lý tài tình chính là yếu tố tiên quyết giúp bài hát, dễ lan tỏa mạng xã hội vì dễ nhớ, dễ cover, tương thích với các định dạng ngắn như reel hay short.

Với phần hình ảnh, đạo diễn chọn chất liệu “hào hùng” để tôn vinh tinh thần lễ hội nhưng vẫn giữ nhịp giải trí đại chúng. Các góc máy rộng - cận đan xen, gọn, điểm rơi giàu cảm xúc như lễ thượng cờ, màu cờ đỏ thắm, khoảnh khắc cộng đồng cùng hướng về một nhịp, giúp MV “đọc” nhanh, dễ chia sẻ. Đó là cách làm MV hiện đại: tôn trọng câu chuyện nhỏ của mỗi người, để rồi “khâu níu” lại thành câu chuyện lớn chung của đất nước.

Những điểm rơi giàu cảm xúc giúp MV dễ xem, dễ lan tỏa, một cách làm hiện đại, tôn trọng từng câu chuyện nhỏ.

MV “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai” khởi lên một nguồn năng lượng tích cực dễ lan tỏa về niềm hy vọng vào tương lai, tin tưởng vào sức bật của đất nước, tự hào về cội nguồn Việt Nam. Bài hát đạt con số ấn tượng hơn 2 triệu view sau 5 ngày ra mắt và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng (#1 Youtube Music Vietnam Daily Chart; #1 Zing Chart Realtime; #1 BXH Nhạc Mới ZingMP3)…

Tinh thần tiến bước trong kỷ nguyên mới

“Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” được sinh ra như tiếng nói của thế hệ hôm nay: những người thừa hưởng di sản hòa bình, đồng thời gánh vác trách nhiệm kiến tạo một Việt Nam vươn mình.

Mỗi người đều có thể tham gia theo cách riêng: lắng nghe, hát lên, chia sẻ hay biến nó thành nhạc nền cho những khoảnh khắc đời thường.

Đó chính là nhịp đập của một đất nước Việt Nam đang trong những ngày tháng vươn mình mạnh mẽ. Mỗi người chọn một cách để viết tiếp hành trình phát triển của đất nước. Và âm nhạc, trong trường hợp này, chính là chất keo gắn kết những con đường khác biệt thành một nhịp chung của tự hào dân tộc.

“Việt Nam - Tự hào bước tiếp tương lai” hội tụ đủ ba yếu tố của một MV giải trí giàu sức sống: đúng thời điểm, đúng thông điệp, đúng cách kể. Sự chân thành trong giai điệu và hình ảnh giúp ca khúc trở thành lời nhắc tích cực cho mùa đại lễ: niềm tự hào không chỉ ở ký ức, mà ở từng bước chân đang tiếp nối hôm nay. Và con đường âm nhạc song hành của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng Divo Tùng Dương cho thấy một công thức quen mà chưa bao giờ cũ: cứ “thật” đã, phần còn lại để khán giả quyết định.