Ngân hàng NCB nhận cú đúp giải thưởng của HR Asia Awards 2025 17/08/2025 15:00

(PLO)- Ngày 14-8, tại lễ trao giải HRAA (HR Asia Awards) 2025, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã giành cú đúp giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2025” và “Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ - Tech Empowerment Awards 2025”.

Với chủ đề "Multi-Generation Synergy - Sự hợp tác đa thế hệ", HR Asia Awards 2025 tôn vinh những công ty có môi trường làm việc đa thế hệ, nơi sự hợp tác phát triển được đề cao, thể hiện trong quá trình hoạt động và tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp, cộng đồng.

Bên cạnh đó, trong xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ khắp toàn cầu, HRAA lần đầu tiên vinh danh hạng mục “Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ - Tech Empowerment Awards 2025” cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm tôn vinh các tổ chức áp dụng công nghệ vào quá trình cải tiến nơi làm việc, nâng cao trải nghiệm của nhân viên và thúc đẩy hiệu suất vận hành.

Ngân hàng NCB nhận cú đúp giải thưởng của HR Asia Awards 2025.

Ở hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2025”, NCB được vinh danh với số điểm xuất sắc 4,67/5 điểm. Trong đó, cả 3 yếu tố Giá trị cốt lõi (Core); Giá trị cá nhân (Self); Giá trị tập thể (Group) của ngân hàng đạt số điểm lần lượt 4,53 - 4,69 - 4,78, vượt xa so với điểm trung bình của các doanh nghiệp tham gia khảo sát và cao hơn điểm số của chính NCB vào các năm trước đó. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp NCB nhận giải thưởng uy tín này từ HRAA.

Năm 2025, ngân hàng liên tục xây dựng và cải tiến các chính sách nhân sự toàn diện, tập trung phát triển con người, gắn kết đội ngũ và thu hút người tài với 6 trụ cột chính: Chế độ đãi ngộ; Cơ hội phát triển; Văn hóa và môi trường; Lãnh đạo khai mở; Công việc lý tưởng và Danh tiếng công ty. Đến nay, NCB được biết đến như một “điểm đến mới” của nhân sự ngành ngân hàng.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp NCB được vinh danh “Môi trường làm việc tốt nhất châu Á”.

Với đặc thù nhân sự gồm cả 3 thế hệ, trong đó Gen Y và Gen Z chiếm đa số, nhiều nhân sự cao cấp mới gia nhập hệ thống trong những năm gần đây, NCB đã tập trung vào chiến lược phát triển chất lượng dịch vụ và năng lực chuyển đổi số, gắn kết đội ngũ, phát triển một môi trường đa thế hệ giàu cơ hội phát triển, thử thách và thăng tiến.

Không chỉ định hình một DNA nhân sự NCB ngày càng sắc nét, mọi hoạt động của NCB đều bám sát theo 5 giá trị cốt lõi “Trung thành – Tín nhiệm – Tận tâm – Tinh tế - Thăng hoa”, như sợi chỉ đỏ làm nên bản sắc của NCB trên thị trường và gắn kết cán bộ nhân viên NCB thành một thể thống nhất. Ở đó, mọi sự khác biệt được tôn trọng và được khuyến khích để các thế hệ bổ trợ, trao truyền, học hỏi lẫn nhau, làm nên chân dung người NCB trong thời kỳ mới năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và cống hiến hết mình cho những bước phát triển đột phá của NCB, những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc NCB cho biết: “Chúng tôi tạo nên sức hút từ các chính sách đãi ngộ có thể khẳng định là cạnh tranh trên thị trường, cơ hội phát triển rộng mở cho nhân sự, đặc biệt là những tài năng trẻ, với sự dẫn dắt của bộ máy quản trị cấp cao giàu kinh nghiệm, có tâm, tầm, tài và cơ chế trao quyền cởi mở. Nhân sự của NCB được trang bị các công cụ, kỹ năng cần thiết để thích ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với bối cảnh phát triển trong kỷ nguyên mới, gắn kết bởi các hoạt động nội bộ phong phú và văn hóa doanh nghiệp được chúng tôi bồi đắp mỗi ngày”.

Năm nay, NCB còn nhận giải thưởng “Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ 2025”. Đây là thành quả từ sự đầu tư và cải tiến mạnh mẽ trong hạ tầng và giải pháp công nghệ của ngân hàng trong năm qua, mà một trong số những mục tiêu lớn của các dự án đó, là thiết lập một môi trường làm việc số hiện đại, năng động, tối ưu hiệu quả và nâng cao trải nghiệm của cán bộ nhân viên. Đồng thời, xây dựng “văn hóa số” - nơi con người, công nghệ và dữ liệu cùng cộng hưởng trong kỷ nguyên số để làm nên những thành tựu trong kỷ nguyên mới.

Được biết, trong 3 năm qua, NCB đã kiện toàn bộ máy nhân sự với sự tham gia của nhiều nhân sự các cấp có chuyên môn sâu rộng. Đến nay, NCB là một trong những ngân hàng sở hữu đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự cao cấp giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý trên thị trường tài chính - ngân hàng.