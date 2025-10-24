NCB chính thức tăng vốn lên 19.280 tỷ đồng 24/10/2025 14:13

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 750 triệu cổ phần, chính thức nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, sớm hơn 1 năm so với lộ trình tại PACCL.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn về việc đã nhận được tài liệu, báo cáo kết quả chào bán 750 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Hoàn thành tăng vốn điều lệ sớm hơn lộ trình

Như vậy, NCB đã phát hành thành công 100% số lượng cổ phiếu chào bán cho 17 nhà đầu tư trong nước, tương đương 750 triệu cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 20-10-2025. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán lần này là 7.500 tỷ đồng, qua đó, chính thức hoàn thành nâng vốn điều lệ của NCB lên 19.280 tỷ đồng - sớm hơn 1 năm so với lộ trình đã đề ra tại Phương án cơ cấu lại (PACCL) đã được phê duyệt.

Kết quả này không chỉ cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào chiến lược, lộ trình phát triển và tương lai tươi sáng của ngân hàng, mà còn thể hiện quyết tâm của NCB trong việc từng bước hoàn thành trước hạn PACCL, đáp ứng mục tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Việc tăng vốn điều lệ thể hiện quyết tâm của NCB trong việc từng bước hoàn thành trước hạn PACCL đã được phê duyệt.

Việc hoàn thành lần tăng vốn thứ ba liên tiếp trong vòng 4 năm (2022–2025) cũng đưa NCB vào nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường, đáp ứng tốt và tuân thủ hoàn toàn các chỉ số an toàn hoạt động theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng. Trước đó, NCB cũng gây ấn tượng trên thị trường khi tăng vốn điều lệ lên gần 11.780 tỷ đồng vào năm 2024, đưa ngân hàng vươn mình từ nhóm quy mô nhỏ sang nhóm quy mô vừa.

Đây là minh chứng cho quyết tâm mạnh mẽ và bước đi chiến lược của NCB nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hoạt động kinh doanh, khẳng định năng lực cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường. Theo lộ trình, NCB sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ trong những năm tới, sẵn sàng kiến tạo nên sự khác biệt, đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá, hướng đến trở thành một trong những ngân hàng uy tín, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất trên thị trường.

Trái ngọt từ chiến lược phát triển bài bản, hiệu quả

Mới đây, NCB cho biết đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh 2025 chỉ sau 9 tháng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2025 của NCB đạt hơn 652 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét và mạnh mẽ so với kết quả cùng kỳ năm 2024.

NCB đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Tổng tài sản tại 30-9-2025 đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%, huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 119.326 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối 2024 và vượt lần lượt 1% và 3% so với kế hoạch 2025 đã đề ra. Với những giải pháp hiệu quả, NCB hiện đang kiểm soát rất tốt chất lượng nợ. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng được kiểm soát tốt theo đúng lộ trình phương án cơ cấu lại (PACCL), trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản giải ngân mới được kiểm soát ở mức dưới 1%, chất lượng tín dụng cải thiện tích cực và danh mục tài sản sinh lời được mở rộng đáng kể.

Tiếp nối đà tăng trưởng, NCB đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn diện, kiến tạo ngân hàng phiên bản mới với chiến lược Digital Wealth, tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân nhất, hướng tới trở thành ngân hàng có trách nhiệm với xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng mà NCB phục vụ.

Những trái ngọt bước đầu đánh dấu hành trình gần 5 năm NCB kiên định và quyết liệt triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp tái cấu trúc toàn diện và thực thi chiến lược mới, với sự tham gia của đội ngũ quản trị, điều hành mới giàu kinh nghiệm, có tâm, tầm, tài cùng sự đồng hành của tổ chức tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới.