TP.HCM: Sôi nổi chuỗi hoạt động tại Đường sách kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 18/05/2026 16:15

(PLO)- Nhiều hoạt động trưng bày, giao lưu, văn nghệ diễn ra tại Đường sách TP.HCM, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026), TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tại Đường sách TP.HCM, hoạt động trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra đến ngày 21-5, giới thiệu nhiều ấn phẩm giá trị về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tình cảm của Bác đối với dân tộc.

Học sinh, sinh viên tham quan, tìm hiểu tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại không gian trưng bày. Ảnh: HẢI NHI

Các đơn vị xuất bản, phát hành tổ chức không gian trưng bày theo chủ đề tại từng gian hàng, mang đến nhiều đầu sách có giá trị lịch sử và giáo dục.

Trong các tối 22, 23 và 24-5, Ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 5 với chủ đề “Hội hè phố thị” sẽ diễn ra, kết hợp hoạt động đọc sách với biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và giao lưu cộng đồng, tạo điểm đến văn hóa - du lịch cho người dân và du khách.

Tối 19-5, tại Sân khấu A, Đường sách Thủ Đức phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng, đồng thời phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Nhóm sinh viên trao đổi, đọc sách và tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Cùng với đó, Đường sách Thủ Đức tổ chức không gian trưng bày với chủ đề “Bác Hồ - Một tình yêu bao la”, diễn ra đến ngày 2-6.

Không gian gồm 8 tủ sách chuyên đề, giới thiệu nhiều tác phẩm, tư liệu và hình ảnh tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm góp phần tái hiện hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, quá trình hoạt động cách mạng và di sản tư tưởng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.

Người dân, học sinh trải nghiệm, tìm hiểu tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đường sách TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Trước đó, Trường THCS Hiệp Phú tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Từ Làng Sen đến trái tim dân tộc” tại Đường sách Thủ Đức, kết hợp trình chiếu tư liệu và giao lưu, giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.