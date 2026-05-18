TP.HCM: Sôi nổi chuỗi hoạt động tại Đường sách kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026), TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
Tại Đường sách TP.HCM, hoạt động trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra đến ngày 21-5, giới thiệu nhiều ấn phẩm giá trị về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tình cảm của Bác đối với dân tộc.
Các đơn vị xuất bản, phát hành tổ chức không gian trưng bày theo chủ đề tại từng gian hàng, mang đến nhiều đầu sách có giá trị lịch sử và giáo dục.
Trong các tối 22, 23 và 24-5, Ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 5 với chủ đề “Hội hè phố thị” sẽ diễn ra, kết hợp hoạt động đọc sách với biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và giao lưu cộng đồng, tạo điểm đến văn hóa - du lịch cho người dân và du khách.
Tối 19-5, tại Sân khấu A, Đường sách Thủ Đức phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng, đồng thời phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Cùng với đó, Đường sách Thủ Đức tổ chức không gian trưng bày với chủ đề “Bác Hồ - Một tình yêu bao la”, diễn ra đến ngày 2-6.
Không gian gồm 8 tủ sách chuyên đề, giới thiệu nhiều tác phẩm, tư liệu và hình ảnh tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các tác phẩm góp phần tái hiện hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, quá trình hoạt động cách mạng và di sản tư tưởng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.
Trước đó, Trường THCS Hiệp Phú tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Từ Làng Sen đến trái tim dân tộc” tại Đường sách Thủ Đức, kết hợp trình chiếu tư liệu và giao lưu, giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 18-5, Tại phường Tân Hòa, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, kết hợp triển lãm ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5), đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử cấp thành phố - Đình Tân Phước và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Giác Tánh.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta.