Cận cảnh đại công trường tu bổ di sản thế giới Văn Miếu Huế

(PLO)- Dự án tu bổ, tôn tạo, phục hồi thích nghi di tích Văn Miếu Huế đang triển khai nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới tại cố đô Huế.
Được khởi công vào năm 1808 dưới thời vua Gia Long, Văn Miếu Huế là công trình sử dụng nhiều gỗ quý và vật liệu đắt giá, được lập ra để thờ cúng Khổng Tử cùng các bậc tiên thánh, tiên hiền Nho học.
Từ thời vua Minh Mạng, nơi đây bắt đầu trở thành điểm dựng bia tiến sĩ nhằm vinh danh các bậc hiền tài đỗ đạt cao trong những kỳ thi quốc gia của triều đình, qua đó đề cao tinh thần tôn sư trọng đạo.
Dù trải qua nhiều biến thiên lịch sử đã làm công trình xuống cấp nghiêm trọng, tuy nhiên di tích vẫn lưu giữ trọn vẹn 34 tấm bia tiến sĩ. Đợt đại trùng tu hiện nay được kỳ vọng sẽ làm sống lại dáng vẻ uy nghi, bề thế vốn có của một di sản văn hóa tầm cỡ.