Bên trong Quốc tử giám - 'đại học quốc gia' của triều Nguyễn đang được hạ giải

Quốc tử giám ở TP Huế vốn là biểu tượng của nền giáo dục Nho học triều Nguyễn, được lập ra nhằm đào tạo nhân tài cho quốc gia. Nổi bật tại quần thể di tích này là Di Luân đường - nơi diễn ra các hoạt động giảng dạy và là địa điểm nhà vua đích thân đến khuyến học.
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, chịu tác động của thời gian, nhiều hạng mục tại công trình hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đầu năm 2026, dự án trùng tu tổng thể di tích này được khởi động.
Dự án bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc tử giám có tổng mức đầu tư hơn 108 tỉ đồng, từ ngân sách TP Huế, do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư.
Khởi công ngày 5-1, dự án dự kiến hoàn thành ngày 16-10-2029. Hiện khối lượng hạ giải Di Luân đường, nhà học, sân đường đã đạt khoảng 50%.
Đối với Di Luân đường: Tu bổ tổng thể, gia cố móng bê tông, lát gạch Bát Tràng men vàng xanh, phục hồi khung gỗ nhóm II sơn quang truyền thống, lợp ngói âm dương.
Hai nhà học tả, hữu và hai nhà giám sinh: Bóc tách vữa để xác định tường gốc; hạ giải tường cơi nới sai nguyên bản; phục hồi nền lát gạch hoa xi măng, hệ cửa sơn nhuộm gỗ, lợp ngói liệt không men.
Tam quan và nữ tường: Phục hồi thích nghi ba chữ Hán "Quốc tử giám" đắp nổi ốp sành sứ; phục hồi các đoạn tường bị thay đổi tự phát và một số hạng mục khác.