Bên trong Quốc tử giám - 'đại học quốc gia' của triều Nguyễn đang được hạ giải 05/05/2026 08:37

(PLO)- Trải qua thời gian dài xuống cấp, di tích Quốc tử giám - biểu tượng của nền giáo dục Nho học triều Nguyễn ở Huế đang bước vào cuộc đại tu.

Quốc tử giám ở TP Huế vốn là biểu tượng của nền giáo dục Nho học triều Nguyễn, được lập ra nhằm đào tạo nhân tài cho quốc gia. Nổi bật tại quần thể di tích này là Di Luân đường - nơi diễn ra các hoạt động giảng dạy và là địa điểm nhà vua đích thân đến khuyến học.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, chịu tác động của thời gian, nhiều hạng mục tại công trình hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đầu năm 2026, dự án trùng tu tổng thể di tích này được khởi động.

Di Luân đường là hạng mục quan trọng có diện tích hơn 574 m2 hiện đang được hạ giải, tu bổ tổng thể.

Công trình sẽ được gia cố móng bằng bê tông cốt thép, lát nền gạch Bát Tràng men vàng xanh, phục hồi hệ khung gỗ nhóm II sơn quang truyền thống, lợp ngói âm dương men vàng.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Mái ngói của Di Luân đường được hạ giải để trùng tu.

Hai khu nhà học tả và học hữu với tổng diện tích hơn 1.190 m2 đang được hạ giải toàn bộ phần mái, hệ vì kèo gỗ.

Đơn vị thi công sẽ bóc tách lớp vữa để xác định chính xác tường gốc, tu bổ lớp trát vữa tam hợp quét vôi vàng nhạt, phục hồi nền lát gạch hoa xi măng và lợp ngói liệt không men.

Đơn vị thi công bảo vệ các hạng mục còn nguyên vẹn, tránh hư hại trong quá trình trùng tu.

Một số hạng mục như mái ngói được xếp ngay ngắn để đánh giá, tái sử dụng

Những hoa văn tinh xảo trên Di Luân đường được đơn vị thi công bảo quản cẩn trọng trong quá trình hạ giải

Các cột gỗ sau khi tháo dỡ được sắp xếp ngay ngắn, bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt quá trình trùng tu.

Tại công trường hiện nay, công tác hạ giải đang được tiến hành khoảng 50% các hạng mục.