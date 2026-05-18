TP.HCM triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 18/05/2026 13:53

Ngày 18-5, tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn, TP.HCM), Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH-TT&DL) phối hợp Sở VH&TT TP.HCM khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026).

Các đại biểu tham quan tại buổi triển lãm. Ảnh: HẢI NHI

Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, nhấn mạnh: Cách đây 115 năm, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường giải phóng dân tộc, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc.

Người tham quan tại buổi triển lãm ảnh. Ảnh: HẢI NHI

Tại đây, triển lãm giới thiệu 180 tranh cổ động của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên cả nước, được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tổ chức.

Cùng với đó là 180 ảnh tư liệu về thân thế, sự nghiệp và hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các địa danh gắn với hoạt động của Người tại Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Liên Xô và một số nước Đông Âu; cùng tư liệu về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là dấu mốc mở ra bước ngoặt mới cho cách mạng Việt Nam.

Thông qua ngôn ngữ hội họa, màu sắc và hình ảnh, các tác phẩm tái hiện sinh động hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiều tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu như “Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (tác giả Lê Ngọc Thể), “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi” (tác giả Nguyễn Công Quang), “Người đi tìm hình của nước” (tác giả Phạm Quốc Hưng).

Nhiều tranh cổ động thể hiện tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác. Ảnh: THU HƯƠNG

Song song triển lãm tranh cổ động, từ ngày 15-5 đến 7-6, TP.HCM tổ chức triển lãm ảnh tại khu vực đường Đồng Khởi và Công viên Chi Lăng với ba không gian chủ đề.

Cụ thể, khu vực phía trước Sở VH&TT TP.HCM trưng bày hơn 50 ảnh với chủ đề “Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập, tự do, hạnh phúc”, giới thiệu quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1911 - 1941 và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khu vực đối diện Công viên Chi Lăng trưng bày 40 ảnh với chủ đề “Dấu chân Người trên hành trình lịch sử dân tộc”, giới thiệu những địa danh, sự kiện tiêu biểu gắn với quá trình lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1941.

Bên cạnh đó, khu vực Công viên Chi Lăng trưng bày 90 ảnh với chủ đề “Tiếp nối di sản Hồ Chí Minh: Việt Nam - Khát vọng hùng cường, thịnh vượng”, phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và TP.HCM hiện nay.