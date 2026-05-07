Nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời 07/05/2026 20:22

(PLO)- Nhà thơ Phạm Thiên Thư, tác giả nhiều thi phẩm nổi tiếng như Ngày xưa Hoàng Thị, Đưa em tìm động hoa vàng và được biết đến với những tác phẩm “thi hóa kinh Phật”, đã qua đời chiều 7-5 tại TP.HCM.

Thông tin với PLO vào tối ngày 7-5, Hội Nhà văn TP.HCM cho biết nhà thơ Phạm Thiên Thư đã qua đời lúc 16 giờ 15 phút, ngày 7-5 tại nhà riêng trên đường Hồng Lĩnh, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Linh cữu của ông sẽ được quàn tại Chùa Vĩnh Nghiêm, lễ viếng bắt đầu từ ngày 8-5.

Nhà thơ Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh năm 1940, quê nội ở Thái Bình, quê ngoại Bắc Ninh. Ông từng đoạt giải nhất văn chương toàn quốc năm 1973 với tác phẩm Hậu Kiều - Đoạn trường vô thanh.

Nhà thơ Phạm Thiên Thư tại nhà riêng. Ảnh tư liệu

Công chúng biết đến Phạm Thiên Thư qua nhiều bài thơ tình nổi tiếng được phổ nhạc như Ngày xưa Hoàng Thị, Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đóa hoa sầu, Em lễ chùa này… Trong đó, Ngày xưa Hoàng Thị gắn với hình ảnh mối tình học trò trong trẻo, trở thành một trong những ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc.

Không chỉ ghi dấu ở thơ tình, Phạm Thiên Thư còn được xem là gương mặt đặc biệt của văn học Phật giáo Việt Nam hiện đại. Ông có pháp danh Tuệ Không, thơ ông mang đậm tinh thần thiền và triết lý Phật giáo.

Ông để lại nhiều công trình “thi hóa kinh Phật” như Kinh Ngọc (thi hóa kinh Kim Cương), Kinh thơ (thi hóa kinh Pháp Cú), Kinh Hiền (thi hóa kinh Hiền Ngu)…

Đặc biệt, Kinh Hiền - Hội Hoa Đàm gồm hơn 12.000 câu lục bát được xem là một trong những nỗ lực nổi bật đưa kinh văn Phật giáo đến gần hơn với độc giả đại chúng bằng tiếng Việt.

Ngoài thơ tình và thơ đạo, ông còn sáng tác trường ca Hát ru Việt sử thi cùng nhiều tác phẩm lục bát mang đậm màu sắc văn hóa, lịch sử dân tộc.

Những năm cuối đời, nhà thơ sống lặng lẽ tại TP.HCM, thường gặp gỡ bạn bè và người yêu thơ tại quán cà phê nhỏ mang tên “Động hoa vàng”.

Sự ra đi của nhà thơ Phạm Thiên Thư để lại nhiều tiếc thương trong giới văn chương, âm nhạc và độc giả yêu thơ. Nhiều người xem ông là một thi sĩ đặc biệt của văn học Việt Nam hiện đại, nơi thơ tình, thiền tính và vẻ đẹp của tiếng Việt hòa quyện trong cùng một cõi chữ.