Nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng qua đời 27/04/2026 07:48

(PLO)- Ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương qua đời, hưởng thọ 74 tuổi.

Ngày 27-4, gia đình báo tin, ông Vũ Ngọc Hoàng đã từ trần vào lúc 14 giờ ngày 26-4-2026 (tức ngày 10-3 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 74 tuổi.

Ông Vũ Ngọc Hoàng sinh năm 1953, quê tại làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng), trình độ tiến sĩ.

Từ tháng 8-2001 đến tháng 2-2008, ông Vũ Ngọc Hoàng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tháng 2-2011, ông là Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). Cuối năm 2016, ông nghỉ hưu.

Tháng 8-2019, ông Vũ Ngọc Hoàng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Tháng 12-2020, tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thống nhất bầu ông làm Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Ông Vũ Ngọc Hoàng từng là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI.

Ông Vũ Ngọc Hoàng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huy hiệu 30, 40, 45 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng”; Huy chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội”; Huy chương “Vì sự nghiệp Thanh tra Việt Nam”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông Y”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội” và nhiều bằng khen, giấy khen khác.