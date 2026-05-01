Khai mạc triển lãm 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 01/05/2026 15:58

(PLO)- Với 24 tác phẩm tranh, tượng chọn lọc, triển lãm không chỉ tôn vinh tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, kết nối công chúng với mỹ thuật đương đại.

Ngày 1-5, Hội Mỹ thuật TP.HCM khai mạc triển lãm giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026).

Người dân cùng các cháu thiếu nhi tham quan triển lãm.

Triển lãm trưng bày 24 tác phẩm tranh, tượng của 24 tác giả, được chọn lọc từ gần 1.000 tác phẩm. Các tác phẩm thuộc nhiều loại hình như hội họa, đồ họa, điêu khắc. Chất liệu thể hiện đa dạng gồm sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, gỗ, gò nhôm, đúc nhôm và chất liệu tổng hợp.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Xuân Tiên cho biết đề tài học tập và làm theo Bác là nguồn chất liệu phong phú cho văn học, nghệ thuật. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai nhiều năm ở nhiều lứa tuổi.

Sự đa dạng về hình ảnh con người, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đời sống là nguồn tư liệu quý để nghệ sĩ sáng tạo bằng tâm huyết nghề nghiệp.

Triển lãm đa dạng về hình ảnh, con người, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đời sống.

Cũng tại triển lãm, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa trong những ngày lễ lớn.

Theo bà, giai đoạn sáng tác, quảng bá 2021-2025 đã khép lại song việc đưa tác phẩm đến công chúng vẫn tiếp tục. Giai đoạn 2026-2030 cũng đã được xây dựng kế hoạch và phát động.

Ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm.

Cạnh đó, bà Thủy kỳ vọng thông qua quảng bá các tác phẩm tại triển lãm, thành phố sẽ tiếp tục cổ vũ sáng tác. Hoạt động góp phần mang đến cho người dân nhiều tác phẩm giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Theo Hội Mỹ thuật TP.HCM, triển lãm mở cửa đến ngày 7-5. Hoạt động giúp công chúng cảm nhận sâu sắc hơn về Bác và con người Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của nghệ sĩ.