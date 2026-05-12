Chân dung 25 nữ tù chính trị được trưng bày tại triển lãm ở Côn Đảo 12/05/2026 21:06

(PLO)- Triển lãm chuyên đề “Sen trong đá” tổ chức tại Côn Đảo gồm ba chủ đề: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Sắc sen trong đá” và “Tỏa mãi hương sen”, tái hiện chân dung cùng những câu chuyện đầy xúc động của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Chiều 12-5, tại Bảo tàng Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM), Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Công ty Sen House Việt Nam và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở Côn Đảo) tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Sen trong đá”.

Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5).

Các đại biểu khai mạc Triển lãm chuyên đề "Sen trong đá" tại Côn Đảo.

Tham dự lễ khai mạc có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Côn Đảo; ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Đặc khu Côn Đảo, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, một số bảo tàng và đông đảo người dân, du khách.

Nhiều đại biểu dự khai mạc triển lãm chuyên đề "Sen trong đá" do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Công ty Sen House Việt Nam và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở Côn Đảo) tổ chức.

Các bạn đoàn viên tham quan triển lãm trong đó có bức chân dung của nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Mỗi nhân vật là một cuộc đời, một lát cắt của lịch sử gắn với những năm tháng đấu tranh kiên cường của dân tộc. Tất cả đều có điểm chung là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên trung, bất khuất và sự hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong đó, nhiều tên tuổi đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm và khí phách dân tộc như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa…

Bức chân dung Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu cùng tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng được giới thiệu tại triển lãm.

Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm chính là cách kể chuyện lịch sử bằng những chất liệu đậm chất Việt. Sau gần 27 tháng nghiên cứu, thử nghiệm và chế tác của các nghệ nhân Đồng Tháp cùng đội ngũ thực hiện, chân dung 25 nữ tù chính trị được khắc họa trên nền lá sen, loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao và nghị lực vươn lên, với kích thước 60x70 cm, tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo và đầy cảm xúc.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu được nghe bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị chia sẻ những ký ức trong những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo.

Bà Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu tham quan triển lãm, trong đó có bức chân dung được khắc họa trên nền lá sen và thông tin về quá trình hoạt động cách mạng của bà.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị chia sẻ ký ức về những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo.

Qua từng câu chuyện chân thực về những năm tháng lao tù khắc nghiệt nhưng luôn cháy bỏng niềm tin vào cách mạng đã tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng, nơi ý chí và khát vọng tự do của những người chiến sĩ cách mạng không bao giờ bị khuất phục.

Những ký ức ấy không chỉ gợi nhắc về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, mà còn nhắn gửi đến thế hệ hôm nay thông điệp sâu sắc về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập và tự do.

Các đại biểu trong trang phục áo dài truyền thống tham dự triển lãm "Sen trong đá" tại Côn Đảo.

Dịp này, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào gửi tặng Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở Côn Đảo) số tiền 50 triệu đồng.

Triển lãm "Sen trong đá" mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết tháng 7 tại Bảo tàng Côn Đảo, số 2 đường Nguyễn Huệ, Đặc khu Côn Đảo.