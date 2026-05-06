NSƯT Đại Nghĩa, 'Cù trọng xoay’ Đinh Tiến Dũng tranh tài tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 06/05/2026 08:51

(PLO)- Thông tin về sự xuất hiện của NSƯT Đại Nghĩa cùng 4 cái tên khác lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng.

Tối 5-5, nhà sản xuất (NSX) chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã công bố những gương mặt đầu tiên của mùa thứ 2 sau những ngày tung hint để khán giả “đoán già đoán non”.

Theo đó, bên cạnh những cái tên như ca sĩ - nhạc sĩ Hoàng Tôn, diễn viên Lê Xuân Tiền hay diễn viên xiếc Phùng Minh Cương, điều khán giả bất ngờ nhất chính là sự trở lại của những MC gạo cội của màn ảnh như NSƯT Đại Nghĩa, Dũng DT (Đinh Tiến Dũng - giáo sư Cù Trọng Xoay).

Hai MC quen thuộc cùng tranh tài

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 chính thức công bố hai anh tài Đại Nghĩa, Dũng DT gây "choáng" cộng đồng mạng. Ảnh: NSX

Sau chương trình Gương mặt thân quen mùa đầu tiên, NSƯT Đại Nghĩa hiếm hoi tham gia một chương trình truyền hình thực tế mà chủ yếu đảm nhận vai trò MC.

Do đó, khi NSX chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 công bố nhiều khán giả, dặc biệt là fan của chương trình Ngày xửa ngày xưa càng thêm thích thú.

Với hơn 25 năm cống hiến, NSƯT Đại Nghĩa được xem là bậc tiền bối, một "cây đại thụ" của làng kịch nghệ và dẫn chương trình Việt Nam.

Đứng trước thử thách của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, NSƯT Đại Nghĩa mang tâm thế của một "tân binh". Anh khẳng định không ngại học hỏi từ thế hệ trẻ để giải "bài toán hóc búa" về kỹ năng nhảy múa và ca hát chuyên nghiệp trong màn solo sắp tới.

"Đây là cơ hội để tôi hiện thực hóa niềm yêu thích đối với chương trình từ năm 2024. Tôi tin rằng, sự bứt phá của thế hệ trẻ là nguồn cảm hứng cho tôi trong hành trình này" – NSƯT Đại Nghĩa chia sẻ.

Ngoài NSƯT Đại Nghĩa, Dũng DT (Đinh Tiến Dũng) hay còn được khán giả nhớ đến là GS Cù Trọng Xoay cũng khiến fan của chương trình thêm trông đợi.

Dũng DT thừa nhận bản thân đang trải qua những cung bậc cảm xúc đan xen: “Háo hức vì lần đầu được nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, nhưng cũng đầy áp lực”. Đối với anh, kết quả thắng thua không phải là đích đến cuối cùng.

Việc Dũng DT xác nhận tham gia bằng tên thật là một bất ngờ thú vị. Anh không chỉ là một gương mặt truyền hình mà còn là người đứng sau sự thành công của nhiều dự án văn hóa lớn.

Không chỉ là "linh hồn" đứng sau kịch bản của chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo Quân) trong nhiều năm liền, Dũng DT còn ghi dấu ấn đậm nét với vai diễn Giáo sư Cù Trọng Xoay trong chương trình Hỏi xoáy đáp xoay – nhân vật đã trở thành một phần văn hóa đại chúng Việt Nam trên VTV.

Mùa 2 nhiều màu sắc

Không chỉ MC, diễn viên kịch, mùa 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai còn quy tụ những cái tên được công chúng yêu mến, chú ý trong những năm gần đây như "Hỏa Thần" làng xiếc Phùng Minh Cương hay diễn viên trăm tỉ Lê Xuân Tiền.

Từ trái qua: 3 anh tài Phùng Minh Cương, Lê Xuân Tiền, Hoàng Tôn cùng xuất hiện trong đợt công bố đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2.

Là gương mặt mới trong ca hát nhưng Phùng Minh Cương kỳ vọng chương trình sẽ là cột mốc để phá bỏ giới hạn bản thân. Còn Lê Xuân Tiền vẫn đang dốc sức tập luyện để tận dụng lợi thế thể chất võ sĩ (từng là vận động viên Taekwondo) vào những màn vũ đạo mạnh mẽ, hứa hẹn một diện mạo đầy bứt phá.

Ngoài ra, chương trình còn đánh dấu sự trở lại của Hoàng Tôn, gương mặt đình đám của Vpop sở hữu những bản hit như Để em rời xa, Nước hoa, Tình yêu ngủ quên...

"Tôn sẽ chọn một ca khúc quen thuộc để khán giả có thể hát theo, nhưng sẽ làm mới nó hoàn toàn. Đặc biệt, Tôn hy vọng có thể chơi nhạc cụ trực tiếp trên sân khấu để gây ấn tượng mạnh mẽ nhất" – ca sĩ Hoàng Tôn chia sẻ.