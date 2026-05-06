Ngày hội sách và văn hóa đêm: Định hình 'dòng chảy trải nghiệm' giữa lòng đô thị 06/05/2026 17:59

(PLO)- Ngày hội sách và văn hóa đêm từng bước hình thành không gian văn hóa ban đêm, kết nối đọc sách, giải trí và cộng đồng tại Đường sách TP.HCM.

Ngày 6-5, Công ty TNHH Đường sách TP.HCM đã có báo cáo sơ kết sau 4 lần tổ chức về Ngày hội sách và Văn hóa đêm.

Theo đó, chương trình được tổ chức thí điểm định kỳ vào 3 ngày cuối tuần mỗi tháng, nhằm từng bước hoàn thiện mô hình và hướng đến duy trì thường xuyên như một sản phẩm văn hóa ban đêm của đô thị.

Hình thành ‘dòng chảy trải nghiệm’ giữa đô thị

Đáng chú ý, ngày hội đang chuyển sang mô hình “dòng chảy trải nghiệm”, kết nối các không gian sách, nghệ thuật, trò chơi, ẩm thực và sáng tạo, giúp người tham gia ở lại lâu và trải nghiệm nhiều hơn.

Thực tế cho thấy khung giờ 18 giờ đến 22 giờ thu hút đông người tham gia, tiệm cận lượng khách ban ngày cuối tuần. Người tham dự không chỉ tham quan mà còn trực tiếp trải nghiệm đọc sách, trò chơi dân gian, workshop và biểu diễn nghệ thuật, qua đó kéo dài thời gian lưu lại.

Người dân và du khách tham quan tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối tượng tham gia ngày càng đa dạng, từ gia đình, học sinh, sinh viên đến người đi làm và du khách, góp phần hình thành nhóm công chúng ổn định cho không gian văn hóa ban đêm.

Các giá trị văn hóa truyền thống như đờn ca tài tử, cải lương, trò chơi dân gian và thủ công mỹ nghệ được chuyển thành hoạt động trải nghiệm thay vì trưng bày, phù hợp xu hướng tiếp cận của giới trẻ.

Ngày hội vẫn giữ định hướng không đặt nặng yếu tố kinh tế, tập trung giá trị văn hóa - giáo dục và phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, khi mở rộng quy mô, yêu cầu về nguồn lực và chất lượng tổ chức tăng lên, nên cần tính toán phương án xã hội hóa có kiểm soát để bảo đảm định hướng cốt lõi.

Đồng bộ giải pháp, hướng tới phát triển lâu dài

Bên cạnh kết quả đạt được, Ngày hội sách và Văn hóa đêm vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục để phát triển bền vững.

Đáng chú ý là sự tham gia chưa đồng đều của các gian hàng tại Đường Sách TP.HCM. Dù lượng khách buổi tối tăng, nhiều gian hàng vẫn đóng cửa sớm hoặc thiếu hoạt động tương tác, làm giảm hiệu quả lan tỏa văn hóa đọc.

Để khắc phục, cần có cơ chế phối hợp rõ ràng, gắn trách nhiệm tham gia với quyền lợi cụ thể, đồng thời quy định khung giờ hoạt động và tăng hỗ trợ truyền thông, kết nối tác giả để tổ chức giao lưu, trưng bày, ưu đãi sách vào buổi tối.

Du khách tham quan Đường sách TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Một số không gian tổ chức còn thiếu chiều sâu, cần được tái cấu trúc theo hướng rõ chủ đề, tăng tính trải nghiệm. Các hoạt động như trò chơi dân gian, sân khấu chuyên đề cũng cần được đầu tư phù hợp để nâng sức hút và khả năng giữ chân người tham gia.

Hạ tầng kỹ thuật như chiếu sáng, trang trí cũng cần được nâng cấp đồng bộ để bảo đảm trải nghiệm ban đêm. Đồng thời, cần bổ sung nhân sự vận hành và đẩy mạnh xã hội hóa có kiểm soát nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp.

Theo đánh giá, nếu triển khai đồng bộ các giải pháp, Ngày hội sách và Văn hóa đêm có thể phát huy vai trò không gian văn hóa đọc kết hợp trải nghiệm đô thị, trở thành điểm nhấn trong phát triển văn hóa và kinh tế đêm TP.HCM.

Sau 4 lần tổ chức, chương trình đã thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham gia.