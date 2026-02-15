TP.HCM: Lan tỏa văn hóa đọc tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 15/02/2026 14:57

(PLO)- Với hơn 80 hoạt động văn hóa đọc, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM mang đến không gian trải nghiệm sách kết hợp công nghệ và sinh hoạt văn hóa đầu xuân cho người dân, du khách.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM sẽ chính thức khai mạc lúc 17 giờ ngày 15-2-2026 (28 tháng Chạp) tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ.

Năm nay, lễ hội lần đầu được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: Đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu) nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân sau sáp nhập, lan tỏa thông điệp về sách và văn hóa đọc.

Một số không gian trong khu vực diễn ra lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra hơn 80 sự kiện, gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng, cùng khoảng 15 chương trình tại Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức.

Tại phân khu A (Xuân hội tụ), không gian di sản “Rừng tre kể chuyện” trưng bày 16 phướn dọc trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm “Dó vương hương chữ” giới thiệu các ấn bản in trên giấy dó, trong đó có ấn bản Tập Văn Họa kỷ niệm Nguyễn Du (1942) và các tác phẩm đóng sách thủ công cao cấp. Không gian “TP.HCM sau sáp nhập” ứng dụng công nghệ AR, cho phép người xem tương tác, tra cứu thông tin qua mã QR.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bìa phải) cùng ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM (thứ 2, từ phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị cuối cùng cho Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.

Phân khu B (Vững bước) tập trung trải nghiệm công nghệ với hệ thống AI tìm sách, sa bàn thành phố ứng dụng AR và các trò chơi tương tác số. Tại sân khấu trung tâm sẽ diễn ra 8 buổi giao lưu với tác giả, nhà nghiên cứu và đại diện các đơn vị xuất bản.

Phân khu C (Vươn mình) duy trì các hoạt động cộng đồng như “ATM sách nghĩa tình” và chương trình “Lì xì sách Tết” vào Mùng 1. Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, mô hình “Sạp báo Xuân không người bán” tiếp tục được triển khai để gây quỹ hỗ trợ các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn.

Hội sách quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản, phát hành với nhiều thể loại từ văn học, sách thiếu nhi đến sách về công nghệ, AI và chuyển đổi số. Các gian hàng tổ chức hoạt động giao lưu, ký tặng, tặng sách và workshop trải nghiệm cho bạn đọc.

Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh thông điệp “đọc cùng công nghệ”, Tân Việt giới thiệu trải nghiệm gấu bông kể chuyện và bút chấm đọc thông minh; Du Bút tổ chức đố vui về Đồng bằng sông Cửu Long và trải nghiệm sách mẫu qua mã QR.

Bên cạnh đó là các workshop của Nhã Nam, FAHASA và Comicola như tô màu tượng thạch cao, làm bao lì xì thủ công, giới thiệu truyện tranh cải biên… nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa dành cho gia đình trong dịp Tết.

Tại các không gian mở rộng, lễ hội thể hiện dấu ấn địa phương rõ nét. Ở Vũng Tàu, chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật “Bạch Dinh - Sắc xuân mới” diễn ra vào các đêm Mùng 3, 4 và 5 Tết, kết hợp âm nhạc và trình diễn áo dài.

Tại Bình Dương, triển lãm chuyên đề về lịch sử Đảng và quá trình phát triển địa phương được giới thiệu thông qua hệ thống 128 khung ảnh tư liệu.

Với quy mô mở rộng và nội dung đa dạng, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn văn hóa đầu năm của TP.HCM, góp phần xây dựng cộng đồng yêu sách, thúc đẩy thói quen đọc và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời.

Sự kiện diễn ra đến 22 giờ ngày 22-2-2026 (Mùng 6 Tết), trên tổng diện tích 13.635 m², tăng hơn 2.400 m² so với năm trước.