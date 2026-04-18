TP.HCM khai mạc ngày Sách và văn hóa đọc năm 2026 18/04/2026 13:46

(PLO)- Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 mở đầu chuỗi hoạt động Ngày Sách 2026 tại TP.HCM nhằm lan tỏa văn hóa đọc, kết nối tri thức cộng đồng.

Ngày 18-4, tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn, TP.HCM), Sở VH&TT TP.HCM tổ chức lễ khai mạc ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.

Với chủ đề “Tri thức thay đổi cuộc đời”, ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam góp phần đẩy mạnh phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách và đưa sách vào đời sống thực tiễn, với nhiều thông điệp như: “Sách, tri thức, khát vọng phát triển đất nước”, “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, “Phát triển văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”.

Hướng tới xã hội tri thức

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết năm 2026 là lần đầu tiên ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức trong không gian TP.HCM mở rộng sau sáp nhập với quy mô và phạm vi lớn hơn.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ảnh: KIM NGÂN

Theo ông Minh, mục tiêu đặt ra là phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tri thức, trong đó văn hóa đọc giữ vai trò then chốt.

Từ định hướng đó, việc đọc sách không chỉ giúp tiếp nhận tri thức mà còn góp phần bồi dưỡng đời sống tinh thần, hình thành lối sống tích cực. TP cũng khuyến khích xây dựng thói quen đọc trong gia đình, coi đây là yếu tố tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng về tháng Tư lịch sử, TP.HCM hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày TP chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (thứ 2, từ trái sang) cùng ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Ông nhấn mạnh sách là kho tàng tri thức của nhân loại, kết tinh trí tuệ, tâm hồn và giá trị nhân văn. Thời gian qua, TP.HCM đã triển khai nhiều mô hình phát triển văn hóa đọc như đường sách, không gian đọc, các chương trình giao lưu, giới thiệu sách…, qua đó từng bước hình thành thói quen đọc trong cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Từ đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền về văn hóa đọc, mở rộng không gian đọc trong khu dân cư, khuyến khích sáng tác, xuất bản, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Nhiều hoạt động đặc sắc

Trong khuôn khổ ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, TP.HCM tổ chức nhiều chương trình, triển lãm và hội thảo tại nhiều địa điểm.

Mở đầu là chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 18 đến 25-4, tại Đường sách TP.HCM (phường Sài Gòn), chung cư Vista Verde (phường Cát Lái), Thư viện Bình Dương (phường Phú Lợi), Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa) và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tại Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo).

Tại phường Sài Gòn, Sở VH&TT TP.HCM phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và UBND phường Sài Gòn tổ chức triển lãm chào mừng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Đường sách TP.HCM, diễn ra từ ngày 18 đến 25-4.

Không gian triển lãm tập trung giới thiệu các tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với văn hóa đọc, cùng nhiều tài liệu quý, hiếm, sách dành cho người khiếm thị và các sản phẩm xuất bản ứng dụng công nghệ.

Các bạn trẻ tham quan tại buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Bên cạnh hoạt động triển lãm, từ 18 giờ mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện, tại đây còn tổ chức chương trình chuyển thể tác phẩm văn học qua nhiều loại hình nghệ thuật như phim điện ảnh, phim truyền hình, kịch nói, kịch múa, nhạc kịch, cải lương, chèo và âm nhạc.

Tiếp đó, vào sáng 20-4, Thư viện số Nguyễn An Ninh - chuyên đề Nam Bộ (Quỹ Hoa Sen) giới thiệu mô hình Thư viện người (Human Library) tại Đường sách TP.HCM.

Đến ngày 21-4, Sở VH&TT TP.HCM phối hợp Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức hội thảo “Phát triển văn hóa đọc góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp”.