Yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội 15/04/2026 15:01

(PLO)- Các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội; xây dựng con người Việt Nam toàn diện.

Ngày 15-4, Trường Đại học Văn hóa tổ chức hội thảo khoa học quốc gia Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng Ban tổ chức, cho biết sự kiện diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức mạnh nội sinh.

Theo ông Tuấn, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước phát triển trong tư duy về vị trí, vai trò của văn hóa và con người trong chiến lược phát triển đất nước.

Đoàn Chủ tịch chủ trì hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Ảnh: VH

Từ các tham luận gửi về, hội thảo ghi nhận sự đồng thuận cao trong việc khẳng định vị thế của văn hóa; đồng thời cho thấy mối liên kết ngày càng rõ giữa văn hóa với các lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, giáo dục, du lịch và quản trị xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu đặt ra hiện nay là cần cụ thể hóa các quan điểm của Nghị quyết thành thể chế, chính sách, nguồn lực và mô hình quản trị cụ thể.

Ông Đinh Công Tuấn nhấn mạnh tinh thần của Nghị quyết là đưa văn hóa từ vị trí “quan trọng” trở thành “trung tâm” trong chiến lược phát triển, đồng thời chuyển từ cách tiếp cận riêng lẻ sang liên ngành, hướng tới hiệu quả thực chất.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.

Trong đó, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội; xây dựng con người Việt Nam toàn diện; hoàn thiện thể chế và khơi thông nguồn lực.

Bên cạnh đó là các nội dung như phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo vệ bản sắc, an ninh và chủ quyền văn hóa trong môi trường số.

Nhiều tham luận cũng đề cập việc đổi mới phương thức quản lý văn hóa theo hướng hiện đại, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, tăng vai trò kiến tạo của Nhà nước; đồng thời chú trọng xây dựng hệ giá trị quốc gia và con người Việt Nam trong bối cảnh tác động của mạng xã hội và truyền thông số.

Hội thảo cũng phân tích thực trạng đời sống văn hóa hiện nay với một số hạn chế như phát triển chưa đồng đều, đầu tư chưa tương xứng, nguy cơ lệch chuẩn giá trị và những thách thức trong môi trường số.

Trên cơ sở đó, các nhà khoa học và nhà quản lý đề xuất nhiều giải pháp nhằm đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW vào thực tiễn.

Theo Ban tổ chức, hội thảo nhận được 162 tham luận của các nhà nghiên cứu, giảng viên và nhà quản lý đến từ nhiều cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu.

Các ý kiến cơ bản thống nhất quan điểm: để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, cần phát triển văn hóa ngang tầm với các lĩnh vực khác, đồng thời phát huy vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh của đất nước.