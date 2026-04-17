Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long 17/04/2026 15:49

(PLO)- Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - Gắn kết tương lai” là dịp tôn vinh, gìn giữ bản sắc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 17-4, tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long năm 2026.

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long: Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Minh Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kim Ngọc Thái...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Ngọc Thái cho biết Vĩnh Long là nơi hội tụ của 25 dân tộc anh em cùng chung sống hòa thuận. Bên cạnh các dân tộc có số lượng đông như Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, còn có các dân tộc ít người như Chơro, S’Tiêng, Ba Na, Xơ Đăng…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tìm hiểu tại không gian văn hóa dân tộc Chăm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các vị Hòa thượng, các chức sắc, chức việc các tôn giáo tỉnh Vĩnh Long

Thời gian qua, đồng bào các dân tộc trên địa bàn luôn đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh đây là dịp ý nghĩa để tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc – nguồn sức mạnh to lớn trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; ưu tiên giải quyết các vấn đề thiết thực liên quan đến sinh kế của nhân dân và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Đồng thời, cần đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm của phát triển; bảo tồn, số hóa các di sản văn hóa gắn với du lịch để tạo giá trị kinh tế. Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, cải cách hành chính và chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết và 174 phần quà cho đồng bào các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.