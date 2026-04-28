Đường sách TP.HCM lan tỏa giá trị lịch sử 28/04/2026 16:51

(PLO)- Không gian trưng bày tại Đường sách TP.HCM thu hút đông đảo người dân, giúp lan tỏa lịch sử, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương.

Ngày 28-4, Đường sách TP.HCM tổ chức không gian trưng bày sách chuyên đề, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ đến tham quan, trải nghiệm.

Hoạt động giới thiệu nhiều đầu sách giá trị về Đại thắng mùa Xuân 1975, hành trình thống nhất đất nước, các nhân vật lịch sử tiêu biểu, anh hùng dân tộc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026).

Đáng chú ý, khu vực sách thiếu nhi được thiết kế sinh động, gần gũi, giúp các em nhỏ tiếp cận lịch sử một cách trực quan, dễ hiểu, qua đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước từ sớm.

Không gian trưng bày các tủ sách lịch sử tại Đường sách TP.HCM. Ảnh: HẢI HI

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM, cho biết hoạt động trưng bày là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị lịch sử thông qua sách.

Việc lựa chọn đầu sách được thực hiện kỹ lưỡng, tạo không gian vừa giàu tri thức vừa giàu cảm xúc, giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về chặng đường đấu tranh và xây dựng đất nước.

Cùng với không gian trưng bày, các gian hàng trên Đường sách tổ chức hội sách với nhiều chương trình ưu đãi, giao lưu tác giả, giới thiệu ấn phẩm mới và hoạt động nghệ thuật, tạo không khí sôi động, đa dạng trải nghiệm cho công chúng.

﻿ Người dân, học sinh tìm hiểu về lịch sử dân tộc qua những trang sách được trưng bày. Ảnh: HẢI NHI

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban tổ chức kỳ vọng người dân không chỉ tiếp cận sách giá trị mà còn có dịp nhìn lại các dấu mốc lịch sử quan trọng, thêm trân trọng hòa bình hôm nay và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.

Chương trình diễn ra từ 28-4 đến 3-5 tại Đường sách TP.HCM sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp lễ, nơi người dân và du khách có thể tiếp cận lịch sử qua sách trong không gian mở, gần gũi giữa lòng thành phố.

Tham gia hỗ trợ tại không gian trưng bày, bạn Đoàn Sương, đoàn viên thanh niên phường Hạnh Thông, cho biết quá trình tham gia hướng dẫn giúp bạn có thêm trải nghiệm thực tế khi trực tiếp hỗ trợ người dân và thiếu nhi tìm hiểu các đầu sách lịch sử, qua đó hiểu rõ hơn nhu cầu tiếp cận thông tin của độc giả nhỏ tuổi.

Tương tự, Hồng Anh, sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing, chia sẻ thường tranh thủ thời gian rảnh đến Đường sách để đọc và tham gia các hoạt động.

"Không gian mở cùng các hoạt động giao lưu giúp việc đọc sách trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp cận hơn, tạo điều kiện để sinh viên duy trì thói quen đọc giữa nhịp học tập bận rộn" - Hồng Anh nói.

Trong khi đó, sinh viên Minh Khang, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, bày tỏ ấn tượng khi được tiếp cận trực tiếp các tư liệu, hình ảnh về Đại thắng mùa Xuân 1975.

Theo Minh Khang, việc quan sát các tư liệu thực tế giúp người xem có cảm nhận rõ hơn về bối cảnh lịch sử, qua đó hiểu sâu hơn giá trị của hòa bình hôm nay.