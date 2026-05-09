Lan tỏa văn hóa đọc từ cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi 09/05/2026 16:23

(PLO)- Cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu đọc sách, phát triển nhân cách và lan tỏa giá trị nhân văn.

Ngày 9-5, Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức vòng chung kết và trao giải Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1, năm 2025, với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời góp phần khơi dậy và lan tỏa tình yêu sách trong cộng đồng.

Phát động từ tháng 6-2025, cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi và gia đình trên cả nước.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc tại chung kết Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi năm 2025. Ảnh: BTC

Sau các vòng thi, 6 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào chung kết, mang đến những phần kể chuyện sinh động, giàu cảm xúc, chuyển tải nhiều thông điệp nhân văn từ các tác phẩm văn học thiếu nhi và tác phẩm có giá trị giáo dục.

Kết quả, em Nguyễn Ngọc Minh Châu (Trường Tiểu học Lômônôxốp, Hà Nội) đoạt giải Nhất với phần kể chuyện tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài. Bằng lối nhập vai tự tin, hồn nhiên, thí sinh đã thể hiện rõ các thông điệp về tinh thần sống khiêm tốn, biết sửa sai và trách nhiệm với cộng đồng.

Giải Nhì thuộc về em Văn Huỳnh Ngọc Diệp với phần thể hiện sinh động tác phẩm “Hàng xóm của tôi Totoro”. Giải Ba được trao cho em Phạm Minh Bảo Ngọc với phần kể chuyện từ tiểu thuyết “Mưa đỏ”.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM cùng ông Trần Đình Ba, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Tổng hợp TP.HCM trao giải Nhất đến thí sinh. Ảnh: BTC

Ba thí sinh còn lại nhận giải Khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải Khuyến đọc cho các thí sinh dừng chân ở vòng bán kết nhằm ghi nhận nỗ lực và tình yêu sách của các em.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Lômônôxốp được trao giải đơn vị có nhiều thí sinh tham gia nhất. Ban tổ chức cũng trao tặng tủ sách cho Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong môi trường học đường.

Phát biểu tại chương trình, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM, nhấn mạnh trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc duy trì thói quen đọc sách và bồi dưỡng đời sống tinh thần cho trẻ em càng trở nên cần thiết.

Theo bà, sách không chỉ cung cấp tri thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái và những giá trị sống tích cực cho trẻ.

Theo NSƯT Lê Trung Thảo, thành viên Ban giám khảo, cho biết 6 thí sinh vào vòng chung kết đã mang đến những màu sắc và cảm xúc khác nhau. Mỗi em đều có thế mạnh riêng, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và nỗ lực vượt qua bản thân trên sân khấu.

Giá trị lớn nhất của cuộc thi không nằm ở thứ hạng mà ở việc các em có cơ hội hóa thân vào nhân vật, kể lại những câu chuyện mình yêu thích và lưu giữ những ký ức đẹp với sách.

Các thí sinh đạt giải tại chương trình. Ảnh: BTC

Ông cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi, qua đó giúp các em tiếp cận tri thức từ sách, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo và thể hiện cá tính thông qua các nhân vật.

Dịp này, Báo Phụ nữ TP.HCM cũng phát động Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 2, năm 2026. Cuộc thi dự kiến nhận bài từ ngày 19-5-2026, tiếp tục hướng đến mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc và nuôi dưỡng tình yêu sách trong cộng đồng.