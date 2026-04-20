Kiến nghị bỏ giấy chuyển viện tuyến tỉnh, cấp cứu không cần tiền tạm ứng 20/04/2026 11:36

(PLO)- Cử tri kiến nghị bỏ giấy chuyển viện tuyến tỉnh và không yêu cầu tạm ứng với bệnh nhân BHYT trong trường hợp cấp cứu, nhằm giảm thủ tục cho người bệnh.

Sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh An Giang có kiến nghị gửi Bộ Y tế, đề xuất điều chỉnh hai quy định trong khám chữa bệnh BHYT.

Thứ nhất, cử tri kiến nghị áp dụng chính sách thông tuyến cấp tỉnh trên toàn hệ thống. Theo đó, người tham gia BHYT có thể trực tiếp nhập viện điều trị tại bất kỳ cơ sở y tế tuyến tỉnh nào mà không cần làm thủ tục xin giấy chuyển viện từ tuyến dưới.

Thứ hai, cử tri kiến nghị Bộ Y tế có chủ trương ưu tiên điều trị trước cho bệnh nhân có thẻ BHYT trong các trường hợp cấp cứu, bởi thực tế người bệnh hiện vẫn phải đóng tiền tạm ứng trước khi được điều trị.

Trả lời cử tri, đại diện Bộ Y tế cho biết phân tuyến khám chữa bệnh BHYT được thiết lập nhằm bảo đảm người bệnh được điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe; đối với các trường hợp vượt quá khả năng điều trị của tuyến dưới thì được chuyển lên tuyến trên. Việc phân tuyến không chỉ góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên, hạn chế tình trạng nằm ghép, mà còn nâng cao hiệu quả điều trị.

Hiện nay, chính sách thông tuyến khám chữa bệnh BHYT đã được triển khai, theo đó người tham gia BHYT trên cả nước được thông tuyến toàn quốc ở cấp huyện (cũ) và cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc thiểu số và người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được phép khám chữa bệnh nội trú trực tiếp tại các bệnh viện tuyến trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng.

Ngày 1-1-2025, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm, cho phép người tham gia BHYT mắc các bệnh này được khám chữa bệnh trực tiếp tại các bệnh viện tuyến trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến.

Đồng thời, Bộ đã triển khai tích hợp giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT điện tử và giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa phiền hà cho người bệnh và tạo điều kiện để người dân được khám chữa bệnh nhanh chóng, thuận tiện, linh hoạt hơn.