Thanh Hóa: Mưa đá, dông lốc xuất hiện bất thường 18/04/2026 11:35

(PLO)- Nhiều khu vực ở tỉnh Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện mưa đá kèm dông lốc, sấm chớp trong đêm 17 và sáng 18-4.

Theo ghi nhận của PLO, mưa đá kèm theo dông lốc xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong đêm và rạng sáng nay, 18-4.

Theo đó, khoảng 23h30 đêm 17-4, nhiều người dân ở phường Hàm Rồng thông tin mưa đá bất ngờ xuất hiện, tiếng đá va đập lớn trên mái tôn khiến nhiều người hoảng loạn.

Mưa đá kéo dài trong khoảng 10 phút, để lại những viên đá có kích thước thước khá lớn, phổ biến từ 2–4 cm, có viên to như nắm tay.

Hình ảnh mưa đá xuất hiện tại phường Hàm Rồng.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Thanh, Phó chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, thông tin mưa lớn kèm dông lốc đã làm hai trường học trên địa bàn bị hư hỏng; một số đoạn tường rào của nhà dân bị đổ sập.

Mưa đá cũng khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu bị gió mạnh quật ngã, thiệt hại đang được UBND phường thống kê.

Cũng theo bà Thanh, tại khu vực phường Thiệu Dương (cũ), gió lốc kèm kèm mưa đá đã thổi bay mái tôn của Trường mầm non và Trường THCS Thiệu Dương, gây hư hỏng cơ sở vật chất.

Gió lốc kèm kèm mưa đá đã thổi bay mái tôn của Trường mầm non và Trường THCS Thiệu Dương.

Theo nhiều người dân, đây là lần hiếm hoi họ chứng kiến mưa đá xuất hiện ở khu vực đồng bằng của tỉnh, bởi hiện tượng này thường xảy ra tại các huyện miền núi.

Trao đổi với PV, ông Trần Anh Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang, thông tin trên địa bàn cũng xảy ra mưa dông kèm mưa đá.

Theo đó, mưa đá xuất hiện rải rác tại một số khu vực thuộc xã Hoằng Hoằng Giang. Hiện địa phương đang tổ chức kiểm tra, rà soát để đánh giá thiệt hại về nhà cửa, cây trồng sau cơn mưa...

Hình ảnh sau trận mưa đá kèm dông lốc ở phường Hàm Rồng được người dân ghi lại.



Ngoài các địa phương nêu trên, mưa đá và dông lốc cũng được ghi nhận tại một số khu vực khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều người dân chia sẻ, dù mưa đá chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã cho thấy diễn biến thời tiết cực đoan.

Học sinh Trường THCS Thiệu Dương dọn dẹp sân trường sáng 18-4, sau trận mưa đá rạng sáng cùng ngày.

Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang thống kê thiệt hại, chính quyền khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng tránh dông lốc, mưa đá trong những ngày tới.