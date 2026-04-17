Mưa đá 4 ngày liên tiếp tàn phá cây trồng vùng cao Quảng Ngãi 17/04/2026 21:49

(PLO)- Liên tiếp bốn ngày qua, các xã vùng cao phía tây tỉnh Quảng Ngãi hứng chịu mưa đá, gây thiệt hại nặng sâm Ngọc Linh, các cây trồng giá trị cao khác.

Ngày 17-4, tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, mưa đá tiếp tục xuất hiện với cường độ lớn, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp khu vực này xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trước đó, từ chiều 14-4, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông và các xã lân cận xuất hiện dông mạnh, gió giật, lốc xoáy cục bộ, mưa to đến rất to kèm mưa đá. Tình trạng này kéo dài trong nhiều ngày, gây thiệt hại lớn cho cây trồng của người dân.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, cho biết những ngày trước mưa đá chỉ kéo dài 5–10 phút, nhưng riêng ngày 17-4 kéo dài hơn 15 phút, mật độ dày, nhiều viên có kích thước lớn hơn ngón tay cái. “Chưa có năm nào mưa đá xảy ra liên tục nhiều ngày như vậy”- ông Mạnh nói.

Bước đầu chính quyền địa phương ghi nhận khoảng 20 hộ dân có diện tích cà phê, dâu tây bị ảnh hưởng. Đối với các vườn sâm Ngọc Linh, địa phương đã cử cán bộ vào rừng kiểm tra, thống kê thiệt hại.

Mưa đá tại Đăk Sao gây thiệt hại nhiều cho các vùng trồng sâm Ngọc Linh.

Ngoài ra, các xã lân cận như Đăk Sao, Măng Ri cũng xảy ra mưa đá. Trong hai ngày 14 và 15-4, tại xã Đăk Sao, mưa đá lớn làm nhiều giàn che sâm Ngọc Linh bị sập, lớp đá dày vùi dập hàng loạt cây sâm, trong đó có nhiều cây từ một đến 10 năm tuổi.

Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, khu vực trồng sâm nằm sâu trong rừng, giao thông khó khăn, không có sóng điện thoại nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều trở ngại. Sau khi thời tiết ổn định, lực lượng chức năng mới có thể vào kiểm tra, thống kê.

Mưa đá diện rộng, quy mô lớn liên tục 4 ngày gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp.

Thống kê ban đầu, khoảng 20 hộ dân tại thôn Mô Bành 1 bị thiệt hại, với gần 500 cây sâm Ngọc Linh bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Hiện địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu cụ thể.

Trước tình hình trên, ngày 16-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường tại xã Đăk Sao và xã Tu Mơ Rông, thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại đối với sâm Ngọc Linh, cà phê, dâu tây để báo cáo; đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra thực tế, sớm đề xuất phương án hỗ trợ.

Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương được yêu cầu triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, hạn chế thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định sản xuất.