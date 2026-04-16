Quảng Ngãi: Mưa đá dồn dập ở vùng cao Tu Mơ Rông, 5 ha cây trồng dập nát 16/04/2026 12:55

(PLO)- Trong hai ngày, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông đã xảy ra liên tiếp các trận mưa đá.

Ngày 16-4, trao đổi với PV, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trong các ngày 14 và 15-4, tại thôn Đăk Chum 1 liên tiếp xảy ra các trận mưa đá với cường độ lớn.

Mỗi đợt kéo dài từ 30 phút đến gần 1 giờ, mật độ dày đặc khiến người dân không dám ra khỏi nhà.

Mưa đá dày đặc gây hư hại hoa màu.

Theo ghi nhận ban đầu, mưa đá với hạt lớn bằng ngón tay, rơi dày phủ trắng mặt đất đã làm thiệt hại hơn 5,1 ha cây trồng. Tại thôn Đăk Chum 1, cà phê và dâu tây của khoảng 20 hộ dân bị dập nát, hư hỏng nặng.

Đối với sâm Ngọc Linh, người dân đang tiếp tục lên rừng kiểm tra để đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể.

Người dân kiểm tra cây cối bị gãy, nát sau mưa đá.

Ông A Kru, Trưởng thôn Đăk Chum 1, cho biết thêm trước đây địa phương từng xuất hiện mưa đá nhưng quy mô nhỏ, thời gian ngắn. Đợt này mưa đá hạt to, rơi dày, kéo dài liên tục khiến bà con rất lo lắng.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời đề xuất các phương án hỗ trợ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.