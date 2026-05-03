Sét đánh trúng nhà máy, khoảng 2.000 tấn mật tràn ra đường 03/05/2026 21:09

(PLO)- Sét đánh khiến một số người bị thương và hàng ngàn lít mật mía trong nhà máy đường tràn ra khắp khuôn viên.

Cuối chiều 3-5, một luồng sét đã đánh trúng vào ống và bình chứa mật mía để cô đặc làm đường tại Nhà máy đường Cây Chanh (xã Nhân Hoà, tỉnh Nghệ An).

Luồng sét đánh mạnh đã làm bể chứa mật mía bị vỡ khiến mật tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn cho công ty đường. Tại hiện trường, mật mía hoà vào nước mưa tràn chảy khắp khuôn viên nhà máy và lan ra đường.

Chở người bị thương đến cơ sở y tế.

Luồng sét cũng làm một số người bị thương nhẹ đã được đưa đến trạm y tế cấp cứu, kiểm tra sức khoẻ.

Video: Mật mía tràn ra khuôn viên, cổng nhà máy sau tiếng sét lớn. Video do người dân cung cấp.

Theo ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, lượng mật mía của nhà máy tràn ra ngoài ước tính khoảng 2.000 tấn, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng.

Mật mía chảy tràn ra khuôn viên nhà máy.

Theo ghi nhận của PLO, trong ngày 3-5, trên địa bàn các xã miền núi ở Nghệ An và một số xã ở Hà Tĩnh cũng xảy ra mưa đá kèm dông lốc.

Hiện chính quyền các xã đang khắc phục hậu quả sét đánh, mưa đá, giông lốc và thống kê thiệt hại.