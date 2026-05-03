Sập nhà 2 tầng trong quá trình sửa chữa, 1 người tử vong 03/05/2026 20:29

(PLO)- Trong quá trình tự ý cải tạo, sửa chữa, căn nhà 2 tầng đột nhiên bị sập, khiến ba người mắc kẹt bên trong.

Ngày 5-3, theo thông tin từ UBND phường Bình Khê (Quảng Ninh), trên địa bàn phường này vừa xảy ra vụ sập nhà khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút, chiều cùng ngày (3-5), tại số nhà 381 đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê.

Trong quá trình tự ý cải tạo, sửa chữa, căn nhà đột nhiên bị sập khiến ba người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Khê đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Ảnh: Lê Đại

Các lực lượng đã tập trung tìm kiếm, cứu nạn. Kết quả, đã đưa được hai nạn nhân bị thương đi cấp cứu, gồm ông L.X.V (46 tuổi, thường trú phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và ông Đ.V.P (58 tuổi, thường trú TP Hải Phòng).

Nạn nhân còn lại là ông N.V.L (63 tuổi) được tìm thấy dưới khu vực sập đổ, xác định đã tử vong.

Ngay sau vụ việc, Đảng ủy phường Bình Khê đã chỉ đạo UBND phường khẩn trương thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân; đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định, góp phần ổn định tình hình địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ; trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc tự ý cải tạo, sửa chữa công trình.

Qua vụ việc, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi cải tạo, sửa chữa nhà ở phải thực hiện đúng quy định về xây dựng; không tự ý tháo dỡ kết cấu chịu lực, không thi công khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Trường hợp cần thiết, phải báo cáo, xin phép cơ quan có thẩm quyền và thuê đơn vị có chuyên môn thực hiện nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.