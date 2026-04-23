Đà Nẵng thông tin vụ 1 công trình phá dỡ gây sập nhà dân lân cận 23/04/2026 14:17

(PLO)- UBND phường Hải Châu thông tin cụ thể vụ một công trình trong quá trình phá dỡ gây sập nhà dân lân cận.

Ngày 23-4, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) thông tin vụ phá dỡ công trình tại 25 Trần Quý Cáp gây sập nhà dân.

Cụ thể, ngày 19-4, UBND phường Hải Châu nhận được thông tin phản ánh của công dân liên quan đến công trình đang phá dỡ tại 25 Trần Quý Cáp.

UBND phường này đã phân công các lực lượng phối hợp kiểm tra. Qua ghi nhận, sự cố xảy ra trong quá trình tháo dỡ khối nhà phía bắc của công trình làm ảnh hưởng đến các nhà dân từ số 27 - 33 Trần Quý Cáp.

Khu vực công trình phá dỡ gây sập nhà dân. Ảnh: PV

Trong đó, nhà 27 Trần Quý Cáp bị sập hoàn toàn, các nhà còn lại bị hư hỏng và nứt tường, không có thiệt hại về người. Công trình tháo dỡ đã dừng thi công.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, Công an TP Đà Nẵng và công an phường đã phong tỏa hiện trường, mời các hộ dân có liên quan lên làm việc và phân công lực lượng trực bảo vệ hiện trường.

Đến ngày 20-4, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan, đại diện chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, đại diện đơn vị thi công là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Nguyên Nam cùng các hộ dân lập biên bản khám nghiệm hiện trường.

Căn cứ các quy định hiện hành, chủ đầu tư khi phá dỡ công trình phải thực hiện theo phương án, giải pháp phá dỡ được duyệt, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường. Trường hợp này không thuộc diện cấp phép tháo dỡ theo quy định pháp luật.

Trước đó ngày 6-4, UBND phường Hải Châu đã lập biên bản nhắc nhở chủ đầu tư, đơn vị thi công có biện pháp che chắn và phun xịt nước trong quá trình tháo dỡ. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến hoạt động tháo dỡ công trình để phục vụ cho công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đối với hành vi chủ đầu tư tổ chức thi công phá dỡ công trình gây sụp đổ công trình lân cận, UBND phường sẽ lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 16/2022 của Chính phủ.

Căn cứ Quyết định 24/2026 của UBND TP Đà Nẵng, UBND phường Hải Châu chủ trì giải quyết việc thỏa thuận bồi thường thiệt hại giữa chủ đầu tư và các bên liên quan.

Trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận về mức bồi thường, UBND phường sẽ hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý vụ việc và chờ kết quả giám định nguyên nhân sự cố, đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ 27 - 33 Trần Quý Cáp.

Trường hợp có liên quan đến xử phạt hành chính, UBND phường Hải Châu sẽ xử lý vi phạm hành chính theo quy định về hành vi công trình thi công gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận.