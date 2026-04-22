1 doanh nghiệp được Đà Nẵng chấp thuận lập hồ sơ dự án đường sắt đô thị 22/04/2026 18:32

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng chấp thuận cho một công ty lập hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị theo phương thức PPP.

Ngày 22-4, UBND TP Đà Nẵng cho hay UBND TP đã có văn bản chấp thuận Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh thuộc Tập đoàn Trường Hải lập hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị theo phương thức PPP.

Theo đó, Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh được khảo sát, nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đề xuất chủ trương đầu tư dự án, hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định hiện hành.

Đà Nẵng sắp có tuyến đường sắt đô thị đầu tiên.

Công ty này chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận. Thời gian nộp hồ sơ trước tháng 10-2026. Sở Xây dựng là đơn vị tiếp nhận hồ sơ dự án của nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng có chiều dài hơn 103 km, hướng tuyến điểm đầu tại nhà ga T1 (sân bay Đà Nẵng) và điểm cuối tại sân bay Chu Lai.

Giai đoạn 1 dự án dự kiến triển khai dài 30,2 km gồm 14 nhà ga nối sân bay Đà Nẵng với Hội An. Giai đoạn 2 dự án dài 73,6 km gồm 10 nhà ga nối Hội An tới sân bay Chu Lai. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 265.972 tỉ đồng.