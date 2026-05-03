Chiếm đoạt tài sản rồi trốn truy nã 10 năm vẫn không thoát 03/05/2026 17:22

(PLO)- Nguyễn Thanh Phương mượn người quen chiếc xe Honda Dylan mang đi bán được 25 triệu, sau khi bị khởi tố người này trốn khỏi địa phương suốt 10 năm.

Ngày 3-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Phương (39 tuổi, ngụ phường Nha Trang) là nghi can bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, tháng 6-2016, Nguyễn Thanh Phương đến gặp người quen là bà TPTN (54 tuổi, ngụ phường Nha Trang), hỏi mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dylan.

Nguyễn Thanh Phương lúc bị bắt. Ảnh: KT

Sau khi mượn được, Phương đem bán lại cho một cửa hàng xe máy trên đường Lê Hồng Phong, phường Nha Trang với giá 25 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, bà TPTN trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Ngày 23-11-2016, Cơ quan CSĐT Công an Nha Trang cũ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 29-11-2016, Cơ quan CSĐT Công an Nha Trang đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Phương.

Sau đúng 10 năm lẩn trốn, chiều 1-5, khi phát hiện Nguyễn Thanh Phương xuất hiện tại chung cư Victoria Premium Mỹ Tho, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Công an phường Mỹ Tho khống chế, bắt giữ nghi can.

Nguyễn Thanh Phương đã được di lý về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục xử lý theo quy định.