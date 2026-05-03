Chồng ra tay sát hại vợ và con 2 tháng tuổi ở Tây Ninh 03/05/2026 16:23

(PLO)- Một người đàn ông ở Tây Ninh ra tay sát hại vợ và con 2 tháng tuổi, sau đó tấn công cha mẹ bị thương, gây chấn động dư luận.

Chiều 3-5, Công an xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) phối hợp cùng các lực lượng liên quan đã kịp thời khống chế nghi phạm Nguyễn Tấn Phú (ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh). Đây là nghi phạm trong vụ dùng dao sát hại vợ và con nhỏ khoảng 2 tháng tuổi trong vụ án xảy ra cùng ngày.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân khu vực bất ngờ nghe tiếng la hét phát ra từ nhà của Phú. Khi chạy đến kiểm tra, nhiều người chứng kiến cảnh Phú cầm dao tấn công chính những người thân trong gia đình trong trạng thái mất kiểm soát.

Hiện trường trước nhà của nghi phạm. Ảnh: LTCT

Hậu quả, vợ của Phú là chị ĐTT cùng con nhỏ khoảng 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, khi cha mẹ ruột của Phú vào can ngăn, cũng bị tấn công và bị thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Vĩnh Công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra. Phú sau đó đã bị khống chế.

Hiện cơ quan chức năng đang tập trung lấy lời khai, xác minh nguyên nhân dẫn đến hành vi dã man của Phú, đồng thời làm rõ có hay không dấu hiệu sử dụng chất kích thích hay xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Vụ án gây chấn động dư luận địa phương bởi tính chất nghiêm trọng và nạn nhân đều là người thân ruột thịt của nghi phạm. Nhiều người dân bày tỏ sự bàng hoàng trước hành vi tàn bạo xảy ra ngay trong một gia đình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.