Cửa ngõ phía Đông TP.HCM ùn tắc kéo dài ngày cuối nghỉ lễ 03/05/2026 16:51

(PLO)- Hai vụ va chạm liên tiếp trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khiến giao thông hướng từ Đồng Nai về TP.HCM ùn ứ kéo dài gần 10 km, nhiều phương tiện di chuyển chậm, có đoạn đứng yên.

Bắt đầu từ trưa 3-5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TP.HCM tăng cao, khiến tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây rơi vào tình trạng quá tải.

Cao tốc TP.HCM – Long Thành quá tải trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, các phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau kéo dài hàng km trên toàn tuyến. Ảnh: XUÂN MINH

Khoảng gần 12 giờ, tại khu vực gần cầu Long Thành, đoạn qua huyện Long Thành (Đồng Nai), ba ô tô loại 4-7 chỗ xảy ra va chạm liên hoàn. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn.

Trong lúc lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường, cách đó khoảng 1 km theo hướng về Đồng Nai tiếp tục xảy ra một vụ va chạm giữa hai ô tô, làm tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng.

Ghi nhận, dòng xe ùn ứ kéo dài gần 10 km, từ khu vực trạm thu phí 319 (Đồng Nai) đến nút giao Long Trường (TP Thủ Đức). Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm, nhiều đoạn phải nhích từng chút một, thậm chí đứng chôn chân.

Tại trạm thu phí Long Phước, dòng xe kéo dài nhiều km trong tình trạng ùn ứ suốt buổi trưa. Ảnh: XUÂN MINH

Tại trạm thu phí Long Phước, hàng dài ô tô xếp hàng chờ qua trạm, kéo dài nhiều km. Nhiều tài xế tỏ ra mệt mỏi khi mất nhiều thời gian di chuyển qua khu vực này.

Đơn vị quản lý tuyến cao tốc phối hợp cùng lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông từ xa. Tuy nhiên, do lượng phương tiện dồn về TP.HCM quá lớn, tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc hướng về TP.HCM, di chuyển khó khăn sau các vụ va chạm. Ảnh: XUÂN MINH

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, giao thông qua khu vực vẫn còn khó khăn, nhiều đoạn phương tiện tiếp tục di chuyển chậm.

Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55,7 km, đưa vào khai thác từ năm 2015, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ. Hiện đoạn từ TP.HCM đến Long Thành đang được mở rộng nhằm nâng cao năng lực khai thác, giảm tải áp lực giao thông.