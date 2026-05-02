Nhiều tuyến đường TP.HCM ùn ứ kéo dài sau cơn mưa lớn
PHẠM HẢI
(PLO)- Sau cơn mưa lớn chiều 2-5, hàng loạt tuyến đường huyết mạch tại TP.HCM rơi vào cảnh ngập nước, giao thông ùn ứ nghiêm trọng, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.
Theo ghi nhận PLO, trên các tuyến Quốc lộ 13 và đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), giao thông vẫn trong tình trạng ùn ứ kéo dài đến tối cùng ngày. Lực lượng CSGT đã có mặt tại nhiều điểm để điều tiết, phân luồng phương tiện.
Tại đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt Linh Xuân đến ngã tư Bình Phước (phường Tam Bình, TP Thủ Đức cũ), dòng xe ùn ứ kéo dài nhiều km, chủ yếu ở làn ô tô. Hàng nghìn phương tiện nhích từng chút một.
Do lượng nước đổ về lớn khiến làn xe máy phía trong bị ngập, các phương tiện di chuyển chậm, nhiều xe phải tràn ra làn ô tô để tiếp tục lưu thông, khiến tình trạng ùn ứ càng thêm phức tạp.
Trong khi đó, trên Quốc lộ 13, tình trạng ùn ứ kéo dài từ đường Phạm Văn Đồng đến khu vực giao với đường Đỗ Mười. Ô tô, xe máy chen chúc, di chuyển chậm qua các đoạn ngập sâu.
Không chỉ hai tuyến đường trên, nhiều khu vực như Hiệp Bình, Lê Thị Hoa, Tô Ngọc Vân, Bình Chiểu… cũng xảy ra ngập cục bộ sau mưa. Nước dâng cao khiến nhiều xe máy phải leo lên vỉa hè hoặc dắt bộ, một số phương tiện chết máy giữa đường, làm tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng.
Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ bắt đầu từ 15 giờ chiều, do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài trùng với thời điểm tan tầm, khiến lưu lượng phương tiện tăng cao. Ngoài ra, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước không kịp xử lý, dẫn đến ngập úng.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, mưa giảm dần nhưng nhiều điểm vẫn còn ngập, người dân phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mây dông đang phát triển mạnh, gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều khu vực Nam Bộ, trong đó có TP.HCM. Trong vài giờ tới, mưa có thể tiếp tục mở rộng, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, chú ý quan sát, tránh các đoạn đường có nắp cống bị mất hoặc nước chảy xiết để phòng ngừa tai nạn.
Ghi nhận trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, dòng xe ô tô xếp hàng kéo dài hướng về TP.HCM, di chuyển chậm trong khung giờ cao điểm nhưng chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: ANH TÚ