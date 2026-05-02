Nhiều tuyến đường khu vực phía Đông TP.HCM ngập sâu sau cơn mưa
(PLO)- Sau cơn mưa lớn chiều ngày 2-5, nhiều tuyến đường ở khu vực phường Thủ Đức, Linh Xuân ngập sâu, người dân vẫn đang tất bật dọn dẹp nhà cửa.
Theo ghi nhận của PV PLO, chiều ngày 2-5, nhiều tuyến đường ở khu vực phường Thủ Đức, Linh Xuân ngập sâu. Trong đó có các tuyến đường như Tô Ngọc Vân, Trương Văn Ngư, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành...
Cơn mưa vào chiều ngày 2-5 kéo dài khoảng 30 phút, gây ngập nhiều tuyến đường khu vực chợ Thủ Đức. Khu vực này thấp, trũng, thời gian thoát nước chậm nên các tuyến đường kết nối với chợ đều bị ngập.
Nhiều hộ dân buôn bán trên đường Tô Ngọc Vân cho biết: Lần này ngập bất ngờ, nhà tôi chưa bao giờ bị ngập nhưng lần này nước tràn vào rất nhiều. Rất may lực lượng dân quân xuống kịp thời, vớt rác ứ đọng từ các ống cống nên nước thoát nhanh.
Còn anh Nguyễn Văn Thắng, người dân trên đường Đặng Thị Rành, cho biết dù tuyến đường này đã được nâng cấp, thay mới hệ thống thoát nước song vẫn ngập. "Đến tối nhà tôi vẫn chưa lau dọn nhà cửa xong, không thể buôn bán được gì. Trước đó tôi đã phải lấy máy bơm để bơm nước ra ngoài" - anh Thắng nói.
Đến 18 giờ tối, nước trên các tuyến đường đã rút hết. Đa phần người dân đang dọn dẹp, lau chùi nhà cửa sau khi bị ngập sâu.