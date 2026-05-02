Nhiều tuyến đường khu vực phía Đông TP.HCM ngập sâu sau cơn mưa 02/05/2026 18:41

(PLO)- Sau cơn mưa lớn chiều ngày 2-5, nhiều tuyến đường ở khu vực phường Thủ Đức, Linh Xuân ngập sâu, người dân vẫn đang tất bật dọn dẹp nhà cửa.

Theo ghi nhận của PV PLO, chiều ngày 2-5, nhiều tuyến đường ở khu vực phường Thủ Đức, Linh Xuân ngập sâu. Trong đó có các tuyến đường như Tô Ngọc Vân, Trương Văn Ngư, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành...

Cơn mưa vào chiều ngày 2-5 kéo dài khoảng 30 phút, gây ngập nhiều tuyến đường khu vực chợ Thủ Đức. Khu vực này thấp, trũng, thời gian thoát nước chậm nên các tuyến đường kết nối với chợ đều bị ngập.

Đường Tô Ngọc Vân ngập sâu.

Nhiều hộ dân buôn bán trên đường Tô Ngọc Vân cho biết: Lần này ngập bất ngờ, nhà tôi chưa bao giờ bị ngập nhưng lần này nước tràn vào rất nhiều. Rất may lực lượng dân quân xuống kịp thời, vớt rác ứ đọng từ các ống cống nên nước thoát nhanh.

Còn anh Nguyễn Văn Thắng, người dân trên đường Đặng Thị Rành, cho biết dù tuyến đường này đã được nâng cấp, thay mới hệ thống thoát nước song vẫn ngập. "Đến tối nhà tôi vẫn chưa lau dọn nhà cửa xong, không thể buôn bán được gì. Trước đó tôi đã phải lấy máy bơm để bơm nước ra ngoài" - anh Thắng nói.

Đến 18 giờ tối, nước trên các tuyến đường đã rút hết. Đa phần người dân đang dọn dẹp, lau chùi nhà cửa sau khi bị ngập sâu.

Người dân trên đường Tô Ngọc Vân cho biết năm nay ngập sâu hơn mọi năm.

Nhiều đoạn ngập sâu tới 50cm.

Đường số 12, phường Thủ Đức bị ngập.

Ghi nhận tại nút giao Lê Thị Hoa – Tỉnh lộ 43 (phường Tam Bình), nhiều đoạn bị ngập sâu, có nơi gần 1 m, khiến hàng loạt xe máy chết máy. Một số ô tô cũng gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này.

Ghi nhận tại đường Hiệp Bình, lưu lượng phương tiện tăng cao trong giờ cao điểm khiến giao thông trở nên đông đúc, xe cộ di chuyển chậm. Cơn mưa lớn khiến nhiều đoạn trên tuyến đường này bị ngập sâu, nước dâng cao làm việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, một số phương tiện phải nhích từng chút qua khu vực ngập.