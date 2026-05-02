Nhiều tuyến đường khu vực phía Đông TP.HCM ngập sâu sau cơn mưa

(PLO)- Sau cơn mưa lớn chiều ngày 2-5, nhiều tuyến đường ở khu vực phường Thủ Đức, Linh Xuân ngập sâu, người dân vẫn đang tất bật dọn dẹp nhà cửa.
Theo ghi nhận của PV PLO, chiều ngày 2-5, nhiều tuyến đường ở khu vực phường Thủ Đức, Linh Xuân ngập sâu. Trong đó có các tuyến đường như Tô Ngọc Vân, Trương Văn Ngư, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành...

Cơn mưa vào chiều ngày 2-5 kéo dài khoảng 30 phút, gây ngập nhiều tuyến đường khu vực chợ Thủ Đức. Khu vực này thấp, trũng, thời gian thoát nước chậm nên các tuyến đường kết nối với chợ đều bị ngập.

Đường Tô Ngọc Vân ngập sâu.

Nhiều hộ dân buôn bán trên đường Tô Ngọc Vân cho biết: Lần này ngập bất ngờ, nhà tôi chưa bao giờ bị ngập nhưng lần này nước tràn vào rất nhiều. Rất may lực lượng dân quân xuống kịp thời, vớt rác ứ đọng từ các ống cống nên nước thoát nhanh.

Nước mưa ào ào đổ ra các con đường sau cơn mưa đầu mùa. Clip: Phạm Hải

Còn anh Nguyễn Văn Thắng, người dân trên đường Đặng Thị Rành, cho biết dù tuyến đường này đã được nâng cấp, thay mới hệ thống thoát nước song vẫn ngập. "Đến tối nhà tôi vẫn chưa lau dọn nhà cửa xong, không thể buôn bán được gì. Trước đó tôi đã phải lấy máy bơm để bơm nước ra ngoài" - anh Thắng nói.

Người dân TP.HCM bì bõm trong nước trước cơn mưa đầu mùa ngập sâu.

Đến 18 giờ tối, nước trên các tuyến đường đã rút hết. Đa phần người dân đang dọn dẹp, lau chùi nhà cửa sau khi bị ngập sâu.

Người dân đi lại khó khăn sau cơn mưa lớn.
Biển hiệu trôi theo cơn nước.
Cả tuyến đường ngập sâu.
Người dân trên đường Tô Ngọc Vân cho biết năm nay ngập sâu hơn mọi năm.
Người dân di dời vật tư.
Tuyến đường ùn ứ nhẹ sau cơn mưa.
Nhiều đoạn ngập sâu tới 50cm.
Đến 18 giờ, người dân vẫn đang dọn dẹp nhà cửa.
Nước tràn sâu vào phía trong nhà.
Nhiều quán ăn chưa thể nhận khách.
Đường số 12, phường Thủ Đức bị ngập.
Các cửa hàng đều gấp rút dọn dẹp sau cơn mưa lớn.
Ghi nhận tại nút giao Lê Thị Hoa – Tỉnh lộ 43 (phường Tam Bình), nhiều đoạn bị ngập sâu, có nơi gần 1 m, khiến hàng loạt xe máy chết máy. Một số ô tô cũng gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này.
Nhiều người phải dẫn bộ sau cơn mưa chiều nay.
Ghi nhận tại đường Hiệp Bình, lưu lượng phương tiện tăng cao trong giờ cao điểm khiến giao thông trở nên đông đúc, xe cộ di chuyển chậm. Cơn mưa lớn khiến nhiều đoạn trên tuyến đường này bị ngập sâu, nước dâng cao làm việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, một số phương tiện phải nhích từng chút qua khu vực ngập.
Ghi nhận tại đường Đỗ Mười, lượng phương tiện tăng cao trong giờ cao điểm khiến giao thông trở nên đông đúc. Cơn mưa lớn đổ xuống đúng thời điểm này làm nhiều đoạn đường bị ùn ứ, xe cộ di chuyển chậm. Nhiều người dân gặp khó khăn khi lưu thông, phải tấp vào lề trú mưa hoặc nhích từng chút qua dòng xe đông.
ĐÀO TRANG - PHẠM HẢI
