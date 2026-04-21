Lời khai kẻ sát hại vợ rồi ôm con trai 9 tháng tuổi bỏ trốn

Chiều 21-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tạm giữ hình sự Bùi Đặng Châu (31 tuổi, ngụ thôn Lập Định 2, xã Cam Lâm, Khánh Hòa) để điều tra hành vi giết người.
Trước đó, chiều 18-4, Công an xã Cam An nhận tin báo tại thôn Thủy Ba xảy ra vụ việc người đàn ông dùng dao đâm vợ là chị T (27 tuổi) và mẹ vợ là bà ĐTP. Sau khi gây án, nghi phạm bồng con trai khoảng 9 tháng tuổi bỏ trốn.
Nạn nhân T được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Bà P bị thương nhẹ ở tay và hông.
Công an xã Cam An tổ chức lực lượng truy xét, vây bắt. Đến 16 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định nghi phạm tại đường gom dân sinh gần cầu vượt cao tốc thuộc thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp, cách hiện trường khoảng 2,2 km.
Công an xã Cam An phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở vây bắt thành công nghi phạm, đồng thời giải cứu cháu bé an toàn.
Bước đầu, Bùi Đặng Châu khai khi đi đám giỗ tại nhà cậu ở xã Cam Lâm thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Hai người sau đó nhắn tin cãi vã qua lại.
Khi chạy xe từ xã Cam Lâm về nhà mẹ vợ ở xã Cam An, Châu xuống bếp lấy dao tấn công vợ nhiều nhát. Thấy con gái bị tấn công, bà ĐTP lao vào can ngăn thì bị con rể đâm bị thương.