Sát hại vợ rồi ôm con bỏ trốn 21/04/2026 15:07

(PLO)- Người đàn ông ở Khánh Hòa đâm vợ tử vong, đâm mẹ vợ bị thương rồi ôm con nhỏ 9 tháng bỏ trốn.

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Bùi Đặng Châu (31 tuổi, ngụ thôn Lập Định, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) tội giết người.

Cảnh sát bắt giữ Bùi Đặng Châu. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 18-4, tại thôn Thủy Ba, xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa, Bùi Đặng Châu sau khi uống rượu say đã dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ.

Hậu quả, vợ của Châu bị thương nặng, tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn mẹ vợ Châu bị thương nhẹ ở vùng bàn tay.

Sau khi gây án, Bùi Đặng Châu ôm theo con nhỏ khoảng 9 tháng tuổi bỏ trốn.

Cháu bé được giải cứu thành công, an toàn. Ảnh: CA

Công an xã Cam An tổ chức lực lượng truy xét nghi phạm. Đến khoảng 16 giờ 55 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Bùi Đặng Châu ở khu vực gần cầu vượt cao tốc thuộc xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, cách nơi xảy ra án mạng khoảng 2,2 km; đồng thời giải cứu cháu bé an toàn.