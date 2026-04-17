Mâu thuẫn trong lúc tính tiền, quản lý quán karaoke đánh khách sưng mặt 17/04/2026 11:28

(PLO)- Xảy ra mâu thuẫn trong lúc tính tiền, quản lý quán Karaoke Crown ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đánh khách sưng mặt.

Ngày 17-4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ngăn chặn kịp thời vụ xô xát tại quán Karaoke trên địa bàn phường Nha Trang.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 40 ngày 12-4, trực ban Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận tin báo có đánh nhau tại quán Karaoke Crown ở số 25 đường Vân Đồn, phường Nha Trang.

Quán Karaoke Crown nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: AB

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát 113 nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, ngăn chặn vụ việc; đồng thời đưa các bên có liên quan về trụ sở Công an phường Nha Trang để làm việc.

Tại trụ sở Công an phường Nha Trang, những người liên quan vụ đánh nhau khai nhận sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc tính tiền giữa khách vào hát là anh THH (35 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang) và ông CTH (44 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang) là nhân viên quản lý của quán Karaoke Crown.

Hậu quả, anh H bị ông CTH đánh sưng gò má trái.

Cảnh sát đã lập biên bản bàn giao vụ việc và hai người liên quan nói trên cho Công an phường Nha Trang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.