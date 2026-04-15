Ngăn chặn kịp thời nhóm học sinh THCS tụ tập để đánh nhau 15/04/2026 12:13

(PLO)- Nhóm học sinh THCS ở xã Diên Khánh (Khánh Hòa) tụ tập để tổ chức đánh nhau với một nhóm học sinh ở xã khác, tuy nhiên cảnh sát có mặt, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 15-4, Công an xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời vụ hai nhóm học sinh tụ tập để đánh nhau; đồng thời phối hợp với gia đình các em, ban giám hiệu nhà trường tuyên truyền, cam kết giáo dục không tái phạm.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7-4, Công an xã Bắc Khánh Vĩnh nhận tin báo từ nhân dân về việc một nhóm học sinh trường THCS Đinh Bộ Lĩnh (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) tụ tập và sẽ kéo đến trường THCS & THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bắc Khánh Vĩnh) để đánh nhau.

Cảnh sát mời nhóm học sinh về làm việc sau vụ ẩu đã bất thành. Ảnh: CA

Nhận tin báo, lực lượng thuộc Công an xã Bắc Khánh Vĩnh lập tức đến hiện trường triển khai lực lượng và ngăn chặn thành công trước khi xảy ra việc đánh nhau giữa hai nhóm.

Công an xã Bắc Khánh Vĩnh sau đó đã làm việc với 12 em học sinh trường THCS Đinh Bộ Lĩnh để làm rõ nguyên nhân.

Tại buổi làm việc, cơ quan công an đã yêu cầu các học sinh viết bản cam kết dưới sự chứng kiến của phụ huynh các em học sinh. Đồng thời, đề nghị phía gia đình quản lý các em để không tái diễn vụ việc tương tự vì đây có thể là nguyên nhân của các vụ việc vi phạm pháp luật hình sự.

Theo chỉ huy Công an xã Bắc Khánh Vĩnh, qua sự việc nêu trên cũng đề nghị các gia đình và nhà trường phối hợp chặt với đơn vị để nắm, quản lý các em học sinh có biểu hiện tụ tập để đánh nhau. Kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để chủ động ngăn chặn các vụ việc có khả năng xảy ra hậu quả đáng tiếc.