Hai mẹ con cầm đầu nhóm chuyên trộm tài sản của du khách ở Nha Trang 13/04/2026 16:12

(PLO)- Nguyễn Thị Thu cùng đồng phạm tìm du khách sơ hở tại bãi biển Nha Trang, sau đó ra hiệu và cảnh giới cho mẹ ruột thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định tạm giữ, thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Loan (49 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang), Nguyễn Thị Thu (34 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang) và Nguyễn Tuấn Tiến (38 tuổi, ngụ phường Nha Trang).

Nhóm nghi can này được xác định thường xuyên trộm cắp tài sản của khách du lịch tại bãi biển Nha Trang.

Nguyễn Thị Loan (bìa trái) cùng con gái Nguyễn Thị Thu (bìa phải) và Nguyễn Tuấn Tiến. Ảnh: QH

Theo điều tra ban đầu, Loan cùng con gái là Thu và Tiến đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của khách du lịch dọc tuyến bờ biển Nha Trang. Trong đó, Thu và Tiến đóng vai trò tìm người có tài sản sơ hở, sau đó ra hiệu và cảnh giới cho Loan thực hiện hành vi trộm cắp.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 2 đến 9-4, ba nghi can đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm. Tài sản chiếm đoạt gồm 9 điện thoại giá trị cao và 400 USD của khách du lịch.

Số tài sản lấy được Loan giao cho Thu và Tiến mang đi tiêu thụ để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Theo cảnh sát, đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, các nghi can đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.