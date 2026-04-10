Bắt giữ 3 người quốc tịch Hàn Quốc mang lệnh truy nã đỏ 10/04/2026 18:30

(PLO)- Kiểm tra căn hộ cho thuê trong khu đô thị ở phường Nam Nha Trang, cảnh sát phát hiện chín người nước ngoài, trong đó ba nghi can có lệnh truy nã đỏ.

Ngày 10-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT cho biết vừa phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành dẫn giải, bàn giao ba nghi can quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã đỏ cho cảnh sát Hàn Quốc.

Trước đó, qua công tác rà soát, kiểm tra cư trú đối với người nước ngoài trên địa bàn, Công an phường Nam Nha Trang phát hiện chín người nước ngoài đang sinh sống tại một cơ sở lưu trú thuộc khu đô thị An Bình Tân có biểu hiện nghi vấn.

Ba nghi can quốc tịch Hàn Quốc bị bắt giữ. Ảnh: XH

Công an phường Nam Nha Trang sau đó phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, phát hiện trong số này có ba người quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ.

Ba nghi can, gồm Kim Hansaem (31 tuổi), bị truy nã từ ngày 5-1-2026 về tội lừa đảo; Park Gyoungmo (29 tuổi) và Cho Wooseok (28 tuổi), cùng bị truy nã từ ngày 26-2-2026 về tội hoạt động tội phạm có tổ chức và lừa đảo.

Hiện, ba nghi can này đã được bàn giao cho cảnh sát Hàn Quốc theo đúng quy định.