Thiếu niên 16 tuổi sát hại người đàn ông vì xin tiền không cho 10/04/2026 11:02

(PLO)- Trần Thiều Hoài Bảo (16 tuổi) ra tay sát hại người đàn ông 29 tuổi lúc rạng sáng chỉ vì xin tiền nhưng anh này không cho.

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thiều Hoài Bảo (sinh tháng 3-2010, ngụ phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội giết người.

Trần Thiều Hoài Bảo là nghi can trực tiếp dùng dao sát hại anh PVC (29 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang).

Cảnh sát đưa hai nghi can đến hiện trường vụ án. Ảnh: TP

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 5-3, trên địa bàn phường Tây Nha Trang xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Tây Nha Trang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nghi phạm.

Sau chưa đầy 24 giờ, cơ quan điều tra xác định nghi phạm gây án là Trần Thiều Hoài Bảo.

Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Uy Vũ (sinh năm 2009, ngụ phường Nha Trang) có liên quan đến vụ việc.

Theo đó, khoảng 1 giờ 35 ngày 5-3, Nguyễn Uy Vũ chạy xe máy biển số TP Đà Nẵng, chở theo Trần Thiều Hoài Bảo trên đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang.

Khi đến trước nhà số 118 Lương Định Của, Vũ, Bảo thấy anh PVC đang đi bộ nên quay xe lại để xin tiền.

Bảo xuống xe tiếp cận anh PVC, trong quá trình tiếp xúc để xin tiền thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Bảo lấy dao gấp thủ sẵn đâm nhiều nhát khiến anh C tử vong. Sau khi gây án, cả hai lên xe rời khỏi hiện trường.

Theo cảnh sát, nạn nhân C, sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Ngọc Hội 2, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là người đang được quản lý sau cai nghiện, thường xuyên đi bộ lang thang trên đường.

Quá trình điều tra, xác định chiếc xe máy hai nghi can sử dụng là tài sản vừa trộm cắp được tại khu vực chung cư Mường Thanh Luxury, số 4 Trần Phú, phường Nha Trang.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố Trần Thiều Hoài Bảo về tội danh trên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.