Đồng Tháp: Nghi án vợ dùng búa sát hại chồng vì ghen tuông 22/04/2026 10:09

(PLO)- Trong lúc xô xát nghi do ghen tuông, người vợ ở Đồng Tháp dùng búa đánh khiến chồng tử vong.

Ngày 22-4, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Hòa làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21-4, ông L.H.H (52 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) và vợ là bà Trần Thị Thanh Tuyết xảy ra mâu thuẫn, nghi do ghen tuông.

Lực lượng chức năng Đồng Tháp điều tra nghi án vợ giết chồng vì ghen tuông ở Đồng Tháp

Trong lúc xô xát, bà Tuyết dùng búa đánh ông H. khiến nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.