Đồng Tháp: Nghi án vợ dùng búa sát hại chồng vì ghen tuông

Ngày 22-4, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Hòa làm một người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, chiều 21-4, ông L.H.H (52 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) và vợ là bà Trần Thị Thanh Tuyết xảy ra mâu thuẫn, nghi do ghen tuông.
Trong lúc xô xát, bà Tuyết dùng búa đánh ông H. khiến nạn nhân tử vong.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.