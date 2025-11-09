Chồng 26 năm thuê ‘nhà ma’ để tìm hung thủ giết vợ 09/11/2025 08:08

(PLO)- Một người chồng ở Nhật đã trả tiền thuê ngôi nhà nơi vợ ông bị sát hại suốt 26 năm với hy vọng tìm ra manh mối về kẻ giết người.

Một người chồng ở Nhật đã trả tiền thuê suốt 26 năm ngôi nhà nơi vợ ông bị sát hại để bảo vệ hiện trường, với hy vọng tìm ra manh mối về kẻ giết người, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 8-11.

Vụ án thu hút sự chú ý sau khi được đài NHK đưa tin vào đầu tháng 11. Vụ giết người xảy ra ngày 13-11-1999. Bà Namiko Takaba - một nội trợ - được phát hiện đã tử vong tại nhà. Bà bị đâm nhiều nhát vào cổ bằng một vật sắc nhọn.

Con trai 2 tuổi của bà được tìm thấy vẫn còn sống bên cạnh thi thể mẹ.

Nhà chức trách đã huy động 100.000 cảnh sát tham gia điều tra và thẩm vấn 5.000 người, nhưng không đem lại kết quả.

Những manh mối ít ỏi mà cơ quan điều tra thu được là nghi phạm là phụ nữ, có nhóm máu B, cao khoảng 1,6m và đi giày cỡ 24cm.

Với mong muốn bảo tồn hiện trường vụ án, người chồng của nạn nhân - ông Satoru Takaba đã tiếp tục thuê căn nhà nơi vụ án xảy ra. Ông và con trai sống ở nơi khác và ông cũng không tái hôn.

Ông Satoru Takaba cùng bức ảnh chụp gia đình ông. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Tổng số tiền thuê căn hộ trống trong suốt 26 năm lên tới 22 triệu yen (145.000 USD). Ông để lại tất cả đồ đạc trong nhà và không dọn vết máu vì muốn chờ đợi một bước đột phá trong cuộc điều tra.

Ông Takaba cũng thường phát tờ rơi trên đường phố và nhận phỏng vấn của báo chí để kêu gọi người dân cung cấp manh mối.

Năm ngoái, cảnh sát đã mở lại cuộc điều tra và tập trung vào những người có liên quan gia đình nạn nhân.

Ngày 30-10, bà Kumiko Yasufuku (69 tuổi) đã ra đầu thú với cảnh sát. Trước đó, bà Yasufuku từng được thẩm vấn nhưng từ chối cung cấp mẫu máu để xét nghiệm DNA.

“Suốt hơn 20 năm qua, tôi sống lo lắng mỗi ngày. Tôi không dám xem tin tức về vụ án này. Mỗi năm khi đến ngày 13-11, tôi đều cảm thấy lo âu và chán nản” - bà Yasufuku nói với cảnh sát.

“Tôi không muốn bị bắt vì không muốn gây rắc rối cho gia đình. Nhưng khi cảnh sát liên lạc với tôi vào tháng 8, tôi đã sẵn sàng thú tội. Tôi muốn xin lỗi bà Namiko” - bà Yasufuku nói thêm.

Ông Takaba cho biết ông rất ngạc nhiên khi nghe tên nghi phạm.

“Tôi không bao giờ nghĩ là bà ấy. Tôi tưởng kẻ giết người đã rời TP Nagoya, nhưng hóa ra bà ấy luôn sống gần căn nhà tôi thuê” - ông Takaba nói.

Bà Yasufuku không phải là người xa lạ với ông Takaba. Bà là bạn học cấp ba của ông, từng tỏ tình nhưng ông từ chối.