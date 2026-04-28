Phát hiện trăn hoang dã trong khu dân cư 28/04/2026 10:59

(PLO)- Một con trăn hoang dã thuộc danh mục động vật cần được bảo vệ được phát hiện trong khu dân cư ở Khánh Hòa.

Ngày 28-4, UBND phường Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng chức năng vừa thả một con trăn hoang dã thuộc danh mục động vật cần được bảo vệ về tự nhiên an toàn.

Con trăn được phát hiện trong khu dân cư. Ảnh: Công an Hòa Trí

Trước đó, tối 21-4, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Hòa Trí phát hiện một động vật hoang dã lớn đang bò gần khu dân cư.

Qua xác minh nhanh thì đây là con trăn thuộc loài động vật hoang dã nằm trong danh mục động vật cần được bảo vệ, có thể gây nguy hiểm cho người dân xung quanh. Công an xã Hòa Trí sau đó tổ chức cứu hộ an toàn con trăn; đồng thời báo cáo, bàn giao cho UBND xã Hòa Trí.

UBND xã Hòa Trí sau đó phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành thả con trăn về tự nhiên an toàn.