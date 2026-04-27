Vừa ra tù hai ngày thì đã bị bắt vì trộm xe đạp điện 27/04/2026 11:07

(PLO)- Nguyễn Quốc Dũng mới mãn hạn tù được hai ngày, tiếp tục bị cảnh sát bắt giữ về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Dũng (tên thường gọi Cu Chờ, 32 tuổi, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Quốc Dũng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và một tiền sự.

Nguyễn Quốc Dũng nghe cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng. Ảnh: MT

Theo cảnh sát, ngày 22-4, Dũng mãn hạn tù trở về địa phương. Đến tối 24-4, Dũng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Theo trình báo, tối 24-4, Dũng đột nhập vào nhà bà VTX tại thôn Dầu Sơn, xã Cam Lâm lấy trộm một xe đạp điện trị giá khoảng 3,2 triệu đồng để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Nhận tin báo, Công an xã Cam Lâm vào cuộc điều tra, xác định Nguyễn Quốc Dũng là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ, đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.