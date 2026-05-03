Chiều tối nay, một số nơi ở TP.HCM dự báo có mưa dông 03/05/2026 16:21

(PLO)- Dự báo thời tiết trong những ngày tới ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ban ngày nắng, nắng nóng chỉ còn xảy ra vài nơi, mưa gia tăng.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều tối nay (3-5), qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét tại TP.HCM cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường Phú Định, Diên Hồng, Dĩ An, Bình Hòa, An Phú.

Trong những giờ tới, mưa khả năng mở rộng ra nhiều khu vực ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự báo mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ các phường trên và sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác như phường Tam Bình, Lái Thiêu, Bình Hòa.

Lượng mưa phổ biến từ 5-30mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết trong những ngày tới ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ban ngày nắng, nắng nóng chỉ còn xảy ra vài nơi.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Trong đó, khả năng mưa sẽ tập trung nhiều hơn khoảng từ ngày 5-5 đến 7-5, gia tăng mưa vừa, mưa to và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.