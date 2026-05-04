Người dân hợp sức cứu 1 phụ nữ bị cuốn vào gầm xe buýt 04/05/2026 10:37

(PLO)- Xe buýt va chạm xe máy khiến một phụ nữ mắc kẹt dưới gầm, nhiều người hợp sức nâng xe đưa nạn nhân ra ngoài.

Sáng 4-5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy khiến một phụ nữ bị cuốn vào gầm xe.

Người dân cùng hợp sức nâng xe buýt cứu người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe.

Khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, xe buýt 29E-208.xx khi đang lưu thông qua khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển. Cú va chạm khiến cả phương tiện và người điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt.

Nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe, bị thương vùng vai và xây xước nhẹ.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng công an sở tại tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời triển khai công tác cứu nạn.

Một cán bộ CSGT cho biết nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe buýt, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân xung quanh nâng nghiêng phương tiện để đưa ra ngoài.

Ghi nhận tại hiện trường, hơn 10 người dân đã cùng lực lượng chức năng hợp sức nâng xe buýt, tạo khoảng trống để giải cứu nạn nhân. Người phụ nữ sau đó được đưa ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo.

Đến khoảng 7 giờ 20 phút, hiện trường vụ việc được giải tỏa. Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng về người. Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.