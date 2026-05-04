Tìm người đàn ông để lại xe máy, nhảy cầu vượt cửa biển Thuận An 04/05/2026 08:59

(PLO)- Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích người đàn ông nghi đã nhảy xuống biển sau khi để lại xe máy trên cầu vượt cửa biển Thuận An, Huế.

Sáng 4-5, ông Ngô Văn Đủ, Phó chủ tịch UBND phường Thuận An, TP Huế, cho biết các lực lượng chức năng đang tìm kiếm người đàn ông mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 45 ngày 3-5, tại cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông trèo qua lan can rồi nhảy xuống nước phía dưới.

Lực lượng chức năng có mặt tại cầu vượt Thuận An để tham gia tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng chức năng phát hiện một xe máy màu đen đỏ, cùng một đôi giày, một chiếc quần dài để lại trên cầu.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân nghi là ông LT, khoảng 47 tuổi, không có việc làm ổn định, không có nơi ở cố định.

Gần đây, ông T ở cùng em gái ruột ở thôn Tân Thành, phường Phong Quảng, TP Huế.

Dự án đường ven biển qua TP Huế và cầu qua cửa Thuận An vừa được thông xe hôm 30-4. Những ngày qua, lưu lượng ô tô, xe máy qua lại tăng lên đáng kể. Nhiều người dừng xe trên cầu để ngắm cảnh, chụp ảnh.