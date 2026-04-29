Tàu chở dầu nổ lớn rồi bốc cháy khiến 2 người bỏng nặng, 1 người mất tích 29/04/2026 14:13

(PLO)- Theo báo cáo nhanh, trước khi tàu chở dầu bốc cháy đã nổ 2 tiếng rất lớn khiến 3 người thương vong.

Liên quan đến vụ cháy tàu chở dầu trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng, đến trưa nay 29-4, Công an xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh.

Theo đó, khoảng 8 giờ 57 phút ngày 29-4 tại khu vực biển thuộc thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương người dân nghe 2 tiếng nổ rất lớn phát ra tàu chở dầu Đại Hòa đang neo đậu cách bờ khoảng hơn 500 mét.

Tàu Đại Hòa bốc cháy dữ dội.

Ngay sau hai tiếng nổ chiếc tàu trên bốc cháy dữ dội. Công an xã Liên Hương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng Bộ đội biên phòng tiến hành chữa cháy, làm việc ban đầu với những người liên quan.

Quá trình xác minh ban đầu xác định chiếc tàu trên thuộc quyền sở hữu của chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa, kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu. Vào buổi sáng ngày 29-4 có 3 người dân được thuê lên tàu để hàn các chỗ hư hỏng trên tàu gồm: ông Nguyễn Thanh Thi (42 tuổi), anh Đỗ Ngọc Thông (29 tuổi) đều ngụ Liên Hương và một người thợ hàn chưa rõ nhân thân.

Lực lượng chức năng đưa xuồng chữa cháy ra tiếp cận con tàu gặp nạn.

Khi người thợ hàn đang tiến hành sửa chữa trên tàu thì phát ra tiếng nổ lớn hất văng ông Nguyễn Thanh Thi và anh Đỗ Ngọc Thông xuống biển, chiếc tàu bốc cháy dữ dội. Ông Thi và anh Thông được người dân gần đó cứu giúp, đưa vào bờ hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong trong tình trạng bị bỏng nặng.

Đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy người mất tích.

Công an xã Liên Hương phối hợp với Bộ đội biên phòng và các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm người bị nạn, đến trưa 29-4 vẫn chưa tìm thấy. Hiện trên tàu còn khoảng 60 tấn dầu.

Bước đầu xác định có khả năng người thợ hàn đang mất tích là anh Phạm Trung Kiên, cư trú tại thôn 13, xã Liên Hương. Hiện lực lượng chức năng đang vẫn đang tích cực truy tìm nạn nhân và phối hợp chủ tàu Đại Hòa ứng phó tình huống tràn dầu trên biển.