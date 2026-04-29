An ninh trật tự

Tàu chở dầu bốc cháy dữ dội cách bờ biển Lâm Đồng 1 hải lý

(PLO)- Con tàu chở dầu đang neo đậu cách bờ biển Lâm Đồng hơn 1 hải lý để sửa chữa thì bốc cháy,  một người mất tích.
Đến 10 giờ 30 sáng 29-4, vụ cháy con tàu chở dầu đang neo đậu cách bờ biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng khoảng hơn 1 hải lý đã được dập tắt và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích.

tàu chở dầu
Con tàu đang bốc cháy dữ dội.

Trước đó vào sáng cùng ngày, con tàu hậu cần chuyên chở nhiên liệu do gặp sự cố nên neo đậu gần bờ để sửa chữa, có sử dụng hàn điện.

tau-Cho-Dau (2).jpg
Lực lượng công an lên xuồng chữa cháy tiếp cận tàu dầu bị hỏa hoạn.

Trong lúc sửa chữa, con tàu bốc cháy dữ dội. Thời điểm con tàu bốc cháy trên tàu có 3 người trong đó có 2 người nhảy xuống biển bơi vào bờ an toàn, người còn lại hiện đang mất tích.

tau-cho-dau.jpg
Công tác tìm kiểm người mất tích đang được triển khai.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp tiếp cận con tàu để khống chế ngọn lửa và triển khai tìm kiếm người mất tích trên biển.

PHƯƠNG NAM
#Tàu chở dầu #bốc cháy #Liên Hương #Lâm Đồng #Công an #hải lý #mất tích #sửa chữa #hàn điện

