Cháy tàu cá trên biển do rò rỉ khí ga, khói bốc cao hàng chục mét 15/04/2026 09:56

(PLO)- 1 tàu cá loại lớn đang neo đậu thì bốc cháy với cột khói đen kịt cao hàng chục mét.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay (15-4), trên vùng biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ cháy tàu cá với cột khói đen kịt bốc lên rất cao, từ xa ở khu vực Đồi Dương đều quan sát rất rõ.

Tàu cá bị cháy vì rò rỉ khí gas, rất may không có người thương vong.

Theo báo cáo nhanh của Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng, con tàu bị cháy trên biển mang số hiệu BTh 95768 TS, chiều dài hơn 19 m, công suất 750 cv do ông Nguyễn Văn Tư (ngụ phường Phú Thủy) là thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện.

Bước đầu, xác định con tàu trên xuất bến đi biển vào ngày 12-4 gồm 21 thuyền viên. Đến 5 giờ sáng nay thì tàu vào bến Cảng cá Phú Hài.

Vào lúc 8 giờ 15 phút, tàu neo đậu cửa cách Cảng cá Phú Hài khoảng 2 km về hướng Tây Nam thì bị bốc cháy, may mắn không có thương vong. Nguyên nhân vụ cháy là do khi đang nấu ăn thì bị rò rỉ bình gas.

Vụ cháy tàu với cột khói đen kịt bốc cao hàng chục mét.

Đồn Biên phòng Thanh Hải đã huy động ba xuồng nước phối hợp với Hải đội 2 tổ chức hai phương tiện, một ca nô và một tàu cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Hiện tàu cá bị cháy đang được các lực lượng phối hợp dập lửa, khắc phục sự cố để lai dắt vào Cảng cá Phú Hài sửa chữa.