5 con cá hố rồng liên tiếp dạt bờ biển Lâm Đồng và lời kể của nhà báo về bản tin 52 năm trước 11/04/2026 14:53

(PLO)- Thêm một con cá hố rồng (cá mái chèo) tấp vào bờ biển Mũi Né. Đây là con thứ năm dạt vào bờ biển Lâm Đồng trong vòng 20 ngày qua.

Sáng 11-4, bờ biển Mũi Né lại trở thành tâm điểm chú ý khi xác một con cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) khổng lồ trôi dạt vào bờ.

20 ngày, năm con cá hố rồng dạt vào bờ

Đây là cá thể thứ ba xuất hiện tại khu vực này và là con thứ năm được tìm thấy dọc bờ biển Lâm Đồng chỉ trong vòng 20 ngày (từ 22-3 đến nay). Với chiều dài từ 3-5 m và cân nặng hàng chục kg, sự xuất hiện liên tục của loài cá này đang đặt ra nhiều dấu hỏi cho cả giới khoa học lẫn dư luận.

Cá mái chèo xuất hiện sáng 11-4 tại Mũi Né.

Trong tâm thức của ngư dân miền biển Nam Trung Bộ, cá mái chèo không chỉ là loài cá thông thường. Với thân hình lấp lánh ánh bạc, dài như rồng, chúng được gọi tôn kính là "cá hố rồng" hay "cá hố ông".

Việc cá tấp bờ được coi là tín hiệu tâm linh; ngư dân luôn thành kính tiến hành các nghi thức chôn cất theo tập quán để gửi gắm ước nguyện bình an trước biển cả.

Cá mái chèo xuất hiện tại bãi biển Tân Hải.

Người dân Tân Hải làm lễ chôn cất cá mái chèo theo tập tục.

Theo các nhà hải dương học, cá mái chèo vốn cư trú ở độ sâu từ 200 m đến 1.000 m. Việc chúng xuất hiện liên tiếp tại vùng nước nông thường do biến động nhiệt độ nước biển, ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, hoặc cá bị suy yếu sức khỏe, mất khả năng định hướng. Đây là tín hiệu sinh thái, không phải điềm báo siêu nhiên.

Cá mái chèo tấp vào bờ biển Phan Rí Cửa.

Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tiếp của chúng khiến không ít người trên mạng xã hội thêu dệt nên những câu chuyện về "điềm gở", gây hoang mang không đáng có.

Người dân Phan Rí Cửa quấn vải điều chuẩn bị chôn cất cá mái chèo.

Từng xuất hiện trên báo năm 1974

Để có cái nhìn đa chiều, chúng tôi đã gặp nhà báo Phan Chính (bút danh Đông Thùy), nguyên đại diện báo Điện Tín tại Bình Tuy trước năm 1975.

Ông đưa cho chúng tôi xem bản tin cũ: Tháng 4-1974, một con cá hố ông dài 5 m cũng từng tấp vào bờ biển Bình Tuy. Thời điểm đó, lời đồn thổi còn ly kỳ hơn hiện nay với những câu chuyện mang màu sắc liêu trai.

Bài báo về cá hố ông ở Bình Tuy vào năm 1974. Ảnh PHAN CHÍNH

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những lời đồn thổi ấy đã tan biến, còn biển vẫn hiền hòa nuôi sống con người. Ông Phan Chính khẳng định: "Hơn nửa thế kỷ trước cá dạt bờ, người ta cũng đồn đoán đủ điều. Nhưng rồi biển quê mình vẫn bình yên bao năm qua".

Chỉ trong 20 ngày đã có năm con cá mái chèo tấp vào bờ biển Lâm Đồng.

Nửa thế kỷ trước hay hiện tại, những câu chuyện ấy lại trở về, chỉ khác là lan xa hơn nhờ mạng xã hội. “Điều cần thiết lúc này là bình tĩnh tiếp cận thông tin đúng đắn, đồng thời trân trọng những giá trị văn hóa lâu đời của cộng đồng ven biển”, ông Phan Chính chia sẻ.